Inzaghi dal Milan agli infortuni: “La gestione giorno per giorno”

L’Inter di Simone Inzaghi si avvia al match contro il Verona. L’allenatore nerazzurro ha parlato alle porte del match di Serie A

L’Inter ora non può proprio più fermarsi se vuole ambire ai primissimi posti della classifica di Serie A. Domani l’incrocio contro il Verona può essere decisivo per rilanciare i propositi dei nerazzurri, anche perché alla finestra c’è Napoli-Juventus.

Il tecnico ex Lazio ha parlato ai microfoni di ‘Inter Tv’ per presentare la prossima partita della Beneamata: “Arriviamo da una partita dispendiosa quale è stata quella contro il Parma, ma siamo contenti di aver passato il turno. Ora troviamo un avversario che si è presentato dopo la sosta in ottime condizioni, hanno giocato due partite importanti e già prima della sosta il Verona aveva dimostrato di essere in salute, anche contro squadre come Juventus e Milan“. All’allenatore poi è stato anche chiesto quanto sia importante che tutta la rosa si faccia trovare pronta, anche visti i tanti e pesanti infortuni: “Importantissimo, in questo momento abbiamo anche alcune defezioni, ma a questo punto della stagione con partite così ravvicinate e con le cinque sostituzioni chiaramente ho bisogno dell’intera rosa“.

Inzaghi alle porte del Verona e senza farsi distrarre dal Milan

Inevitabilmente, il discorso cade anche sui recenti risultati conseguiti dall’Inter. Risultati che, purtroppo per i tifosi nerazzurri, sono stati fin troppo altalenanti, alternando ottime prestazioni a cadute inattese.

A tal proposito Inzaghi spiega: “Considerando i risultati che sono arrivati dopo la sconfitta contro la Roma del 1 ottobre, abbiamo giocato nove partite di campionato e ottenuto sette vittorie. Dopo abbiamo perso contro la Juventus e pareggiato contro il Monza, una partita di cui non voglio più parlare. Dobbiamo guardare a noi: negli ultimi tre mesi abbiamo avuto un rendimento costante, ma sappiamo e so che tutti quanti dobbiamo migliorare cercando di eliminare degli errori che a volte condizionano le gare“.

Inzaghi parla anche della finale di Supercoppa contro il Milan, ormai sempre più vicina: “Conosciamo l’importanza di quella partita per noi, per la società e per i tifosi, ma domani giochiamo con il Verona. Andrà in campo la miglior squadra possibile: abbiamo degli acciacchi che stiamo monitorando ogni giorno, ma domani andrà in campo una squadra super competitiva”.