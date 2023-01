Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: diciottesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Continua la corsa del campionato italiano di Serie A che, in mezzo alla settimana, ha visto i giocarsi i primi turni di Coppa Italia.

Si parte con Napoli-Juventus, la super sfida del Maradona venerdì sera per poi andare al sabato dove saranno di scena le due milanesi: il Milan impegnato a Lecce, mentre l’Inter in casa contro il Verona.

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della diciottesima giornata di Serie A

Napoli-Juventus venerdì ore 20.45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

TOP: Deve essere la partita di Osimhen. Milik ha il dente avvelenato

FLOP: Paredes può fare un po’ di difficoltà in mezzo

RISCHIATUTTO: Di Maria ama i grandi palcoscenici

Cremonese-Monza sabato ore 15

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

TOP: Okereke torna titolare per incidere. Non si può rinunciare a Ciurria proprio adesso

FLOP: Dessers ha perso la nostra fiducia

RISCHIATUTTO: Carlos Augusto può far bene

Lecce-Milan sabato ore 18

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

TOP: Strefezza sempre da schierare. Ok Theo e Leao

FLOP: Tatarusanu solo se obbligati

RISCHIATUTTO: Chi fa la scommessa Colombo?

Inter-Verona sabato ore 20.45

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric.

TOP: Lautaro in casa è una sentenza. Doig ha una bella gamba

FLOP: Tameze non ha il bonus nel sangue

RISCHIATUTTO: Gagliardini è un terno al lotto

Sassuolo-Lazio domenica ore 12.30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traoré; Berardi, Alvarez, Laurienté.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Berardi è tornato, così come Immobile

FLOP: Provedel non è in grande forma

RISCHIATUTTO: Romagnoli vuole festeggiare il compleanno

TORINO-SPEZIA domenica ore 15:00

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Nzola, Gyasi.

TOP: Vlasic è l’uomo dei bonus. Promossi Lukic e Bastoni

FLOP: Nikolaou da escludere

RISCHIATUTTO: Reca può sorprendere vincendo la sfida con Singo

UDINESE-BOLOGNA domenica ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone.

TOP: Beto anche dalla panchina. Bijol e Orsolini faranno bene

FLOP: Makengo si può tenere fuori

RISCHIATUTTO: ecco il jolly Ferguson

ATALANTA-SALERNITANA domenica ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Højlund.

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena; Dia, Bonazzoli.

TOP: Periodo magico per Højlund. Crediamo in Scalvini e Dia

FLOP: Lovato non ci convince per nulla

RISCHIATUTTO: pronti a rilanciare Lookman

ROMA-FIORENTINA domenica ore 20:45

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

TOP: Dybala è on fire! Ci piacciono Smalling e Kouamé

FLOP: Duncan può andare in difficoltà

RISCHIATUTTO: Jovic si può provare a metterlo

EMPOLI-SAMPDORIA lunedì ore 20:45

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Vieira, Verre, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

TOP: Caputo per il classico gol dell’ex! Sì a Baldanzi e Gabbiadini

FLOP: Murillo ha il cartellino facile

RISCHIATUTTO: Nuytinck può sorprendere