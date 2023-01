Dal campo al mercato, Napoli-Juve: scambio deciso

Il match di oggi del Maradona tra Napoli e Juventus non può che influire anche sul fronte calciomercato: scambio tra big, arriva il verdetto

È uno scontro davvero cruciale quello che vede affrontarsi faccia a faccia questa sera il Napoli targato Luciano Spalletti e la Juventus guidata da mister Massimiliano Allegri. Non sono mancate le frecciate da parte dei tecnici nelle conferenze stampa della vigilia.

D’altronde, la tensione è elevatissima e come potrebbe essere altrimenti. Gli azzurri vogliono dimostrare di poter mantenere il ritmo sorprendente che ha caratterizzato la loro prima parte di stagione, consentendogli di accumulare un distacco molto importante dalle rivali per lo Scudetto. Al rientro dalla lunga sosta per il Mondiale, però, i partenopei si sono resi protagonisti di una sconfitta di misura contro l’Inter a San Siro. E oggi, in caso di successo della Juve, la ‘Vecchia Signora’ si porterebbe a quattro lunghezze dalla capolista. Il che, ovviamente, riaccenderebbe ulteriormente la contesa per la conquista del principale trofeo nazionale.

In attesa del verdetto sovrano del campo, è giunta un’altra sentenza inerente alla sfera del calciomercato. Una partita del genere non può non avere influenza anche soltanto a livello di pensiero in termini di trattative, con la sessione invernale dei trasferimenti partita ufficialmente lo scorso lunedì 2 gennaio. Gli azzurri vantano un gruppo forte e compatto, grazie al preziosissimo lavoro svolto da Cristiano Giuntoli. Mentre la squadra torinese dovrà essere sistemata tramite qualche intervento in entrata. E se le strade di Napoli e Juventus si incrociassero? Quest’oggi abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, chiedendo quale scambio farebbero tra i big delle due compagini stasera avversarie fra le mura del Maradona.

Calciomercato Juventus e Napoli, scambio Lobotka-Locatelli: c’è il verdetto

Le opzioni erano nell’ordine Kim-Bremer, Lobotka-Locatelli, Kvaratskhelia-Chiesa e Osimhen-Vlahovic. A prendersi il primato, con il 47% dei voti totali, sono i due centrocampisti.

Seconda posizione, invece, per l’attaccante serbo ed il bomber nigeriano (30%). Molto più distanti, poi, l’accoppiata degli esterni d’attacco (12%) e Kim-Bremer (11%). Insomma, i tifosi hanno espresso il loro parere. Più di qualche sostenitore prenderebbe di buon grado un’operazione di scambio con Lobotka e Locatelli nell’affare. Chissà tale scenario potrà realmente concretizzarsi in futuro.