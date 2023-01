Intreccio Allegri-Zidane: la comunicazione è appena arrivata

Intreccio in panchina che vede coinvolto sia Massimiliano Allegri che Zinedine Zidane: arriva la comunicazione

L’inizio del 2023 è stato complicato per diversi allenatori, che non sono riusciti a risollevare le sorti della propria squadra e hanno iniziato male l’anno. In particolare difficoltà c’è ancora il Chelsea, che non riesce più a ritrovare la via della vittoria. Tre sconfitte nelle ultime tre partite, due contro il Manchester City e una contro il Fulham nell’ultimo derby di Londra che mettono in bilico la posizione del tecnico Potter.

Graham Potter è approdato sulla panchina dei ‘Blues’ a settembre e dopo un filotto di cinque vittorie è iniziato il declino. Adesso il Chelsea arriva da una sola vittoria nelle ultime nove partite e il tecnico inglese inizia a sentire la panchina tremare. Così la possibile sostituzione di Potter potrebbe interessare anche la Juventus e Massimiliano Allegri. Le quote parlano chiaro.

Potter verso l’addio, Zidane tra i candidati: ma in pole c’è un altro nome

Il Chelsea inizia a guardarsi intorno perché potrebbe cambiare allenatore ancora una volta. Il futuro di Potter ormai sembrerebbe segnato e iniziano a uscire i nomi dei possibili sostituti in Inghilterra.

Secondo il bookmaker ‘Betfair’, tra i nomi ci sarebbe anche Zinedine Zidane, sogno anche della Juventus, che però non sarebbe il favorito e quotato addirittura 12/1, ovvero quota 13 decimale. Infatti in pole position ci sarebbe Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, quotato al momento 17/20, ovvero l’equivalente di 1.85. Nella lista stilata dal bookmaker compaiono anche i nomi di José Mourinho e Antonio Conte, con quote però nettamente più alte. Il portoghese a quota 16/1 ovvero 17 decimale e il tecnico italiano a 25/1 ovvero 26 quota decimale. In fondo alla lista c’è anche Massimiliano Allegri, con quota di livello impossibile ovvero 33/1 cioè 34 decimale. Dunque il Chelsea sembra indirizzato verso l’elezione di Pochettino come ere di Potter, una sorta ‘tradimento’ visto che l’ultima squadra allenata dall’argentino è stata l’altra protagonista di Londra, ovvero il Tottenham. La partita di domenica contro il Crystal Palace potrebbe già essere un crocevia fondamentale per il futuro sulla panchina del club inglese.