Calciomercato Inter, lavorano allo scambio con Brozovic

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione che ha del clamoroso su uno scambio tra Inter e Barcellona che coinvolgerebbe Brozovic

È il tempo del calciomercato di gennaio, della finestra cosiddetta di riparazione, così tornano anche voci, indiscrezioni, ufficialità improvvise, colpi a sorpresa e tante suggestioni. La Premier League è come sempre quella più attiva in questo senso: sono arrivati Gakpo e Biadiashile, i Blues hanno provato anche per Enzo Fernandez. E poche ore fa è sbarcato a Londra pure Joao Felix, con tanto di esordio horror ed espulsione immediata.

Ma come detto è anche il mercato delle illusioni, delle possibilità e di qualche pista più che clamorosa. In Spagna ne sanno qualcosa, a partire dalla cessione di Joao Felix al Chelsea e il probabile sostituto che risponde al nome di Memphis Depay. Il Barcellona non ha possibilità di fare grandi movimenti, i problemi finanziari sono noti a tutti e l’obiettivo è ingaggiare a zero o magari cedere. L’olandese è in scadenza, un addio farebbe comodo alla società anche se Xavi ne avrebbe volentieri fatto a meno. Ma i blaugrana sono ben corazzati in attacco mentre in altre zone del campo devono pensare a qualche rinforzo. Anche perché c’è da valutare il futuro di qualche giocatore ultratrentenne che impone delle riflessioni, dopo l’addio di Pique. Oltre a Jordi Alba (33) e Marcos Alonso (32) c’è ovviamente Sergi Busquets, che a 34 anni deve decidere quello che sarà verosimilmente il suo ultimo contratto.

Inter, incredibile dalla Spagna: scambio alla pari col Barcellona per Brozovic

Busquets è in scadenza, il suo addio sembrava scontato nei mesi scorsi e destinato a portarlo in Mls dove lo attendeva l’Inter Miami. Poi si è parlato di un possibile dietrofront e una permanenza, un po’ a sorpresa, al Barcellona. Che però deve pensare a chi raccoglierà la sua eredità.

Senza contare che c’è chi non si è ancora ben integrato al Camp Nou e fino ad ora risulta una specie di oggetto misterioso. Parliamo di Franck Kessie, appena otto presenze in campionato tra panchine e (tanti) infortuni. Con l’ivoriano, arrivato a zero dal Milan, già accostato a un ritorno in Italia, precisamente all’Inter o al Napoli. E sempre dalla Spagna arriva la clamorosa indiscrezione sull’ex ‘professore’ rossonero. Secondo il noto giornalista Gerard Romero, alcuni intermediari avrebbero proposto al Barcellona uno scambio tra Kessie e Marcelo Brozovic. Un’operazione che ha creato scompiglio tra i tifosi nerazzurri, tutti contrari all’affare, definita comunque molto “poco probabile” dallo stesso giornalista spagnolo.

Tra l’altro, dice, Kessie ad ora non prende in considerazione di lasciare i blaugrana perché vuole assolutamente dimostrare di poter stare in questa società. Ma la dirigenza del Barca vedrebbe comunque di buon occhio questo affare, in quanto Brozovic sarebbe considerato un ottimo sostituto di Busquets a breve termine. Difficile tra l’altro che l’Inter si privi del croato, fondamentale, e che accetti soluzioni diverse dal prestito per Kessie.