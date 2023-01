Roma-Genoa 0-0, i voti del primo tempo: Pellegrini illumina, Abraham spreca

I voti e il tabellino del primo tempo della partita tra Roma e Genoa allo Stadio Olimpico, valida per l’ottavo di finale di Coppa Italia

Va in archivio il primo tempo di Roma-Genoa, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. I giallorossi scelgono un moderato turnover per la partita di questa sera, rinunciando soprattutto a Smalling e Dybala, che partono dalla panchina in vista dei tanti incontri ravvicinati in programma.

La prima grande occasione del match è sui piedi di Tammy Abraham, che imbucato nello spazio da Pellegrini non angola abbastanza il tiro e Martinez respinge in calcio d’angolo. Alla mezz’ora arriva la seconda grande chance per i giallorossi, con Pellegrini che dall’angolo destro dell’area di rigore calcia di prima intenzione e colpisce la traversa. Termina così senza reti la prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico.

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 5.5

Kumbulla 6.5

Ibanez 6

Zalewski 6

Matic 6

Bove 5.5

El Shaarawy 5.5

Zaniolo 5.5

Pellegrini 7

Abraham 5.5

All. Mourinho 6

GENOA

Martinez 6

Vogliacco 6

Bani 6

Dragusin 6

Sabelli 6.5

Sturaro 6

Badelj 5.5

Galdames 5.5

Czyborra 6

Yalcin 6

Coda 6.5

All. Gilardino 6

Arbitro: Feliciani 6

Roma-Genoa, il tabellino della prima frazione

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. All. Gilardino

Arbitro: Ermanno Feliciani (Sez. Teramo)

Var: Luca Banti (Sez. Livorno)

Ammoniti: 34′ Bove

Espulsi:

Marcatori: