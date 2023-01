DIRETTA Coppa Italia, Roma-Genoa 0-0: Martinez salva su Abraham LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Genoa di Gilardino in tempo reale

La Roma riceve il Genoa in una gara di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una sfida tra la quinta (a pari merito con Lazio e Atalanta) della Serie A e la terza della Serie B che sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo.

Da un lato i giallorossi di José Mourinho, reduci dal rocambolesco pareggio ottenuto nei minuti di recupero contro il Milan, fanno il loro debutto in questa manifestazione che puntano a vincere a 15 anni dall’ultimo trionfo per mettere in bacheca la decima Coppa Italia. Dall’altro i rossoblu di Alberto Gilardino, privi dello squalificato Hefti, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Benevento al secondo turno e la Spal al terzo. Chi passa se la vedrà ai quarti di finale contro la vincente della partita tra Napoli e Cremonese in programma martedì prossimo. In caso di parità al 90esimo si andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Genoa in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abrahamm. All. Mourinho

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Sturaro, Badelj, Galdames, Czyborra; Yalcin, Coda. All. Gilardino