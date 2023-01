Per Ibra e Origi il tempo sta scadendo, il Milan sceglie il colpo last minute

La sfida di coppa Italia ha dimostrato che Pioli ha bisogno di un’alternativa a Giroud: occhio al possibile affare last minute

La conferma è arrivata dalla coppa Italia: dietro Giroud, al Milan manca un attaccante che possa fare gol. Pioli ha sperimentato contro il Torino Brahim Diaz e De Ketelaere con risultati non sicuramente soddisfacenti e difficilmente ci si poteva aspettare qualcosa di diverso.

Ora l’attenzione è rivolta ai recuperi di Ibrahimovic e Origi. Lo svedese è ormai fermo dalla scorsa stagione dopo l’intervento al ginocchio e ovviamente c’è l’incognita di come tornerà. La settimana prossima è previsto un primo rientro con il gruppo per poi valutare giorno dopo giorno le sue condizioni. Fare previsioni su quanto e come tornerà l’ex Psg è complicato, come è complicato immaginare quale peso possa avere Origi nella stagione rossonera. Arrivato a zero, il belga non è mai stato realmente a disposizione di Pioli. Appena 500 minuti e un solo gol fatto per l’ex Liverpool, troppo poco per chi è stato celebrato al suo arrivo come un grande colpo. Così, finora, non è stato e per il Milan il tempo dell’attesa sta scadendo.

Calciomercato Milan, colpo last minute in attacco

Difficile immaginare un colpo oneroso in questa sessione di mercato ma, soprattutto se da qui a fine gennaio Ibra e Origi non dovessero dare segnali incoraggianti, Maldini potrebbe andare a caccia di una occasione in avanti.

In questo senso il nome buono potrebbe arrivare dalla Spagna dove c’è un attaccante pronto a cambiare aria. E’ Arnaut Danjuma, dato in uscita dal Villarreal dove ha collezionato 10 apparizioni in campionato e due reti. Per lui si è parlato di un ritorno in Premier League, con l’Everton interessato, ma non è da escludere un tentativo dei rossoneri. Se verso fine mercato, l’olandese non avesse ancora trovato un’altra sistemazione, ecco che il Milan potrebbe provare a farsi avanti per portarlo in Italia. Formula, ovviamente visto il periodo, del prestito con eventuale riscatto tutto da decidere per garantire a Pioli una vera alternativa a Giroud. Ibra e Origi permettendo…