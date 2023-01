Inzaghi e i punti persi in Serie A: “Con Lukaku sarebbe stato diverso”

Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri al termine del match, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia

All’Inter non sono bastati i tempi regolamentari per avere la meglio del Parma. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno chiuso il primo tempo sotto per via del super gol di Juric, si sono imposti in rimonta.

La rete del pareggio di Lautaro Martinez è arrivata a due minuti dalla fine, poi ai supplementari ci ha pensato Acerbi a portare l’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei nerazzurri è chiaramente soddisfatto per la qualificazione ma quanta fatica: “Abbiamo fatto una partita discreta – esordisce Inzaghi ai microfoni di Mediaset -, abbiamo preso gol all’unico tiro in porta poi si è complicato il match. Monza? Quello che è successo sabato lo ha visto tutto il mondo. Stasera mi sarei evitato volentieri 120 minuti ma questo è il calcio. Ho ricevuto ottime risposte da chi ha giocato meno. Cambi? Sono entrati benissimo, ora bisogna continuare così. In campionato abbiamo perso qualche punto ma in Champions è stato fatto un cammino eccezionale”.

Assenze di Barella, Calhanoglu, Lukaku e Brozovic – “E’ tutto l’anno che abbiamo infortuni – prosegue Inzaghi -. Supercoppa? Siamo concentrati solamente a sabato, visto che giocheremo contro una squadra in salutate. Pe gli indisponibili c’è fiducia nel recuperarli ma vediamo come staranno… abbiamo bisogno di tutti”.

Inter, Lukaku non decolla: parla Inzaghi

Discorso a parte merita Romelu Lukaku. L’attaccante belga sta vivendo una stagione complicata per via dei troppi infortuni.

Le aspettative erano certamente altre: “Per noi è un giocatore importantissimo voluto con tutte le forze – afferma Inzaghi -. Ha avuto un infortunio nuovo in carriera che ha faticato a gestire. Sabato era limitato da questo problema infiammatorio che ha. Domani sarà a riposo e poi cercheremo di riportarlo nel miglior delle condizioni. Se stava bene ci avrebbe portato quei punti in più che ci mancano in campionato“.