Cristiano Ronaldo, UFFICIALE: smentita sulle clausole del contratto

Cresce l’attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr, intanto il club arabo smentisce alcune notizie circolate sul contratto

Una delle principali operazioni sul mercato calcistico internazionale di questo inizio di 2023 è stata senza dubbio quella che ha portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, all’Al Nassr. Notevoli le discussioni sui termini economici dell’affare, con un maxi contratto da 200 milioni di euro a stagione per il portoghese.

L’attaccante in questo modo si conferma uno degli sportivi più pagati al mondo, anche se dal punto di vista agonistico il suo addio al calcio europeo suona come la fine di un’era. Di sicuro, Ronaldo si lancerà nella sua nuova avventura con la solita voglia di vincere di sempre e potrebbe ancora essere protagonista con la sua nazionale. Un’avventura, quella con il club arabo, che però deve ancora iniziare. La squalifica residuale da scontare per il gesto compiuto a margine della gara tra Manchester United ed Everton ad aprile, quando distrusse il telefono di un giovane tifoso, e il tesseramento avvenuto in ritardo per uno slot da liberare per il sopraggiunto limite di giocatori stranieri da parte del club, hanno rinviato il suo esordio ufficiale in campo. Esordio che avverrà, come annunciato dal suo allenatore Rudi Garcia, il 22 gennaio, data del match contro l’Al Ettifaq.

Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr chiarisce: “Riportate notizie inesatte sul suo contratto”

Intanto, l’Al Nassr diffonde una nota ufficiale con cui effettua alcuni chiarimenti relativamente al contratto di CR7 e alle notizie circolate sulle clausole incluse nell’accordo.

“Il club tiene a precisare che,contrariamente alle notizie riportate, il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr non comporta impegni per alcuna candidatura ai Mondiali – si legge – Il suo obiettivo principale è l’Al Nassr e lavorare con i suoi compagni di squadra per aiutare il club a raggiungere il successo“. Numerosi, ovviamente, i commenti sui social all’accaduto, con Cristiano Ronaldo che resta un simbolo per molti e continua a ricevere incoraggiamenti e sostegno da parte dei fan: “I media continuano a dire bugie su di lui, il club ha fatto bene a smentirle. E’ un grande campione, gli auguriamo il meglio”.