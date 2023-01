Allegri di nuovo nella bufera: “La Juve fa schifo”

La Juventus vince ancora di misura contro l’Udinese e prova a rientrare nella rincorsa al Napoli agganciando anche il Milan in classifica. Intanto però il gioco e l’attitudine dei bianconeri non convincono tutti

Vince ma non convince del tutto dal punto di vista della proposta di gioco la Juventus, rientrata ormai nella corsa ai vertici del campionato di Serie A nonostante una distanza ancora importante dal Napoli capolista. Col successo contro l’Udinese la truppa di Allegri ha agguantato il Milan.

Bianconeri e rossoneri sono appaiati al secondo posto in graduatoria a 7 punti di distanza dagli azzurri di Spalletti, con peraltro uno scontro diretto pesantissimo da giocare al Maradona venerdì sera che potrebbe essere già uno spartiacque importante nella corsa al titolo. La Juve ci arriverà forte di una difesa solida con ben otto clean sheet di fila che corrispondono poi anche ad altrettanti successi in serie da parte dei bianconeri che così facendo, dopo un inizio disastroso, sono tornati a concorrere per le zone alte della classifica. Le prime due vittorie del 2023 non sono state però molto convincenti dal punto di vista del gioco e dello spettacolo: due successi di misura arrivati peraltro con modalità simili, proprio nei minuti finali di partita.

La Juventus vince ancora ma non convince: Cassano all’attacco

Soprattutto contro la Cremonese non si è vista una bella Juventus, che ha rischiato in diverse circostanze anche di perdere la partita. Un guizzo di Milik su punizione ha quindi tolto le castagne dal fuoco, così come una zampata di Danilo in casa contro l’Udinese.

Vittorie efficaci e utili per la classifica, ma che non convincono Antonio Cassano, nuovamente critico alla ‘Bobo Tv’ in diretta su Twitch: “Un passo per volta e dobbiamo arrivare al quarto posto che è l’obiettivo minimo. È una bugia, mi fa schifo sentirla. La Juve è tornata a fare cosa? A fare schifo. Può anche vincere il campionato ma me ne sbatto. Per gli incompetenti ha in mano la situazione e la squadra ma la gente capisce”.

Parole forti e dure quelle di Cassano che non è quindi convinto di questa Juventus, rientrata in corsa per la zona scudetto, ma ancora ben lontana da una proposta di gioco spettacolare.