Inter-Parma, che tegola: esce subito per infortunio

Il Parma di Fabio Pecchia è stato costretto alla sostituzione alla metà del primo tempo di Man per un problema muscolare

Prima tegola per il Parma di Fabio Pecchia impegnato a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.

I ducali infatti, al minuto 25, sono stati costretti a sostituire l’ala Denis Man, giocatore di origini rumene, per un problema muscolare. Al suo posto è entrato il numero 24 Stanko Juric.

Ed è proprio il centrocampista croato al 38′ a portare in vantaggio il Parma. Bernabé in verticale per Sohm che inventa un assist delizioso di tacco per il compagno Juric. Nulla può Onana sulla potentissima conclusione da fuori area che finisce direttamente sotto l’incrocio dei pali.