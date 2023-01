Inter tragicomica: “Vietato sui campi di calcio”

Serata non facile per l’Inter in Coppa Italia contro il Parma, diversi giocatori nerazzurri nel mirino dei social

Una serata davvero molto più complicata del previsto, per l’Inter in Coppa Italia. Pronostico nettamente a favore contro il Parma, formazione di Serie B, ma gli uomini di Fabio Pecchia stanno benissimo in campo e addirittura si presentano in vantaggio all’intervallo con una rete all’incrocio di Juric.

Non facile per la squadra di Inzaghi avere la meglio sul dispositivo difensivo emiliano. Buffon non deve nemmeno sporcarsi i guanti più di tanto, anche per le numerose rotazioni la formazione è molto lontana da quella ideale per i nerazzurri e la manovra risulta farraginosa e con tanti errori. Diverse prestazioni sotto tono, con alcuni giocatori decisamente nel mirino della critica sui social.

Inter, la coppia Gagliardini-Dumfries fa infuriare tutti: “E’ una cosa raccapricciante”

In particolare, su Twitter, sono Roberto Gagliardini e Denzel Dumfries i più bersagliati. Già contro il Monza, sabato scorso, il loro ingresso in campo non era stato memorabile. Lanciati da titolari questa sera, il centrocampista e l’esterno olandese confermano il loro momento di forma a dir poco non ottimale.

Protagonisti di numerose iniziative rivedibili, con scambi di palla errati, movimenti sbagliati e incomprensioni di vario genere, sull’out di destra rappresentano una coppia qualitativamente non bene assortita e il tifo nerazzurro, che già di recente non li vedeva di buon occhio, si scatena. Una coppia definita come ‘raccapricciante’ e da ‘vietare nel gioco del calcio’. Tantissimi i commenti particolarmente caustici, per i due, che sono chiamati a una reazione decisa nel secondo tempo, se Inzaghi deciderà di confermarli in campo. Ecco una raccolta di messaggi su Twitter:

D’ambro-Gagliardini-Dumfries

Dumfries non si può commentare questa sera #InterParma — Thisagio (@AThisagio) January 10, 2023

Gagliardini che riprende Dumfries perché non è andato su una palla essendo in palese (per le persone normali) fuorigioco.

Che disgrazia #Dumfries.

