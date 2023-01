IFFHS, allenatore dell’anno: vince Ancelotti, la Serie A ha solo un rappresentante

Iffhs ha premiato Carlo Ancelotti come allenatore dell’anno, tra i migliori dieci c’è un solo rappresentante della Serie A

Il successo in Liga e in Champions League ha portato Carlo Ancelotti ancor più nella storia. Il tecnico italiano ha infatti conquistato la sua sesta Champions League, la quarta da allenatore.

Un successo straordinario per il tecnico italiano, che ha riportato il Real Madrid sul trono d’Europa, in un cammino che ha visto gli spagnoli rimontare da situazioni di svantaggio contro Paris Saint-Germain e Manchester City. Un doppio successo che ha permesso ad Ancelotti anche di essere nominato come miglior tecnico del 2022 dall’Iffhs. Per l’allenatore emiliano è il terzo premio ricevuto dall’Iffhs dopo quelli del 2007 quando era alla guida del Milan e quello del 2014, alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid.

Allenatore dell’anno Iffhs: Mourinho l’unico della Serie A

Ancelotti è risultato vincitore con 245 punti. Un distacco abissale nei confronti degli altri tecnici finiti sul podio: Guardiola, secondo dopo la Premier vinta con il Manchester City con 45 punti e Regragui, terzo a 40 punti, vincitore della Champions africana con il Wydad Casablanca.

Nella classifica dei migliori 10 tecnici del 2022, Ancelotti è l’unico italiano presente. Mentre l’unico allenatore della Serie A è José Mourinho. L’allenatore della Roma, vincitore della Conference League, è quinto con 15 punti alle spalle di Klopp e alla pari con Glasner, che ha portato l’Eintracht Francoforte a vincere l’Europa League. A completare la classifica Unai Emery e Dorival Junior, appaiati a 10 punti e, a 5 punti, Hugo Ibarra del Boca Juniors e il portoghese Abel Ferreira, tecnico del Palmeiras.