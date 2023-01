DIRETTA Coppa Italia: Inter-Parma | Le formazioni Ufficiali LIVE

La Coppa Italia entra nel vivo e Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Parma, primo ottavo di finale

Dopo la delusione di Monza, l’Inter torna in campo questa sera negli ottavi di finale di Coppa Italia come squadra detentrice del trofeo. Alle prese con l’emergenza infortuni, la squadra allenata da Simone Inzaghi ospita il Parma a San Siro.

Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno, tra gli altri, di Barella, Brozovic, Calhanoglu, Handanovic e Lukaku e sarà dunque costretto ad un turnover obbligato, oltre a quello già programmato in vista dei prossimi impegni. Ferma dallo scorso 26 dicembre, giorno del 2-2 esterno contro il Venezia, la squadra ospite giocherà la sua prima partita ufficiale dopo la sosta invernale. Fabio Pecchia, che ha ritrovato nella lista dei convocati due big come Buffon e Inglese, sfrutterà questa gara anche per far rientrare in condizione il maggior numero possibile di titolari in vista della ripresa del campionato di Serie B, sperando in un risultato di prestigio. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello “Stadio Meazza”.

Formazioni Ufficiali Inter-Parma

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabé, Sohm; Benedyczak, Vazquez, Man. All. Pecchia