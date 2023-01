“Come Endrick”: Milan, con l’offerta giusta è tuo

Il Milan va a caccia di attaccante e il nome giusto può arrivare dal Brasile: l’annuncio in diretta fa sperare i rossoneri

Il pareggio con la Roma ha spento un po’ l’entusiasmo in casa Milan. La vittoria di Salerno aveva portato i rossoneri a cinque punti dal Napoli, ma il pari con la squadra di Mourinho ha consentito a Spalletti di riallungare.

Un colpo non da poco per Pioli, soprattutto per come è maturato il 2-2: avanti di due gol fino a tre minuti dal novantesimo, con due calci da fermo la Roma è riuscita a riacciuffare il Milan e conquistare un punto prezioso. Il campo ora vedrà i rossoneri impegnati in coppa Italia con il Torino e quindi a Lecce, prima della Supercoppa contro l’Inter. Un trittico non di poco conto, mentre Maldini e Massara lavorano sul mercato.

Questione rinnovi a parte, la società lombarda è attenta da sempre ai giovani ed è alla ricerca di forze nuove per l’attacco. Uno dei calciatori accostati ai rossoneri è Angelo Gabriel. Diciotto anni, esterno sinistro del Santos, è in prima squadra da un anno e ha dimostrato di avere numeri importanti. Su di lui arriva un annuncio che fa sperare il Milan.

Calciomercato Milan, Pato Moure: “Angelo Gabriel via con la giusta offerta”

A parlare è Pato Moure, giornalista brasiliano di ‘Radio Grenal’ e tra i migliori amici di Paulo Roberto Falcao, coordinatore sportivo del Santos da novembre 2022.

Intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play, il cronista si è soffermato proprio sul giovane attaccante nel mirino del Milan: “Il Brasile continua a essere un paese venditore e non compratore – le sue parole -, tornano spesso calciatori brasiliani che in Europa hanno fallito”.

Riguarda ad Angelo Gabriel dice: “Il Santos ha interesse a tenerlo, ma con la giusta offerta può venderlo: per i giocatori non vale la pena restare in Brasile”. Sulle potenzialità del 18enne, Pato Moure aggiunge: “E’ una promessa, come Endrick del Palmeiras (acquistato dal Real Madrid, ndr): sono i due più interessanti giovani brasiliani”.