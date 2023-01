Lukaku divide, l’annuncio in diretta: “Adesso è un caso”

Scoppia il caso Lukaku, le dichiarazioni in diretta sull’attaccante dell’Inter dopo il flop di Monza

Caso Lukaku per l’Inter? Ne è sicuro Fabio Caressa, che a ‘Sky Calcio Club’ ha parlato del difficile momento dell’attaccante belga. Il nerazzurro è reduce dal pessimo ingresso di Monza, culminato con il pareggio dei padroni di casa.

“Il vero Lukaku? Lo dirà il tempo. Lui si sta allenando nel migliore dei modi, col Napoli ha fatto una partita molto buona. Non era facile entrare in un campo simile, più lavorerà più migliorerà. Anche se ora è difficile parlare di queste cose, dobbiamo fare un’analisi domani più lucida. Lukaku ha perso tre mesi di campo”. Nel post partita, Simone Inzaghi ha preso le difese del bomber: “Contro il Napoli ha fatto bene, a Monza un po’ meno ma non è semplice entrare in certe partite. Lui che rientra da un infortunio ma anche chi è tornato dal Mondiale ha bisogno di lavorare, anche se avremo tante partite ravvicinate. Dobbiamo migliorare la condizione di tutti per il tour de force che ci aspetta”. La squadra nerazzurra non può più permettersi passi falsi e ha bisogno del miglior Lukaku.

Caressa non ha dubbi a riguardo: “Secondo me si apre un po’ un caso Lukaku. Prima è stato male, però adesso è tornato dal Mondiale, si è allenato e non si sta ancora riprendendo. Il primo Lukaku dell’Inter era devastante. Sicuramente può influire il tipo di gioco o la condizione atletica, però i due anni con Conte cominciano ad essere gli unici anni migliori di Lukaku in stagioni da incubo”.

Prosegue, dunque, il difficile momento del belga dopo il Mondiale da incubo e i clamorosi errori commessi in Qatar.

Per Bergomi, però, non c’è nessun caso Lukaku: “Per me no, non c’è un caso, anche se sottolineo che con il Monza ha fatto male. Era anche una partita ideale per lui quando è entrato, poteva sfruttare gli spazi in contropiede, far salire la squadra. Non ci è riuscito. Però nel primo tempo col Napoli mi è piaciuto, è entrato nelle situazioni pericolose dell’Inter”.