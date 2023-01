HIGHLIGHTS | Salernitana e Torino si dividono la posta: Ochoa è già decisivo

Fari puntati sull’Arechi di Salerno per il lunch match della 17esima giornata di Serie A tra Salernitana e Torino. L’esito della sfida tra le due squadre granata

La 17esima giornata di Serie A procede con le gare domenicali a partire dal lunch match tra Salernitana e Torino. Una sfida importante soprattutto per i padroni di casa, chiamati a reagire dopo un periodo piuttosto negativo con ben tre sconfitte di fila.

La truppa di Juric naviga invece in sicurezza a metà classifica con tanta voglia di provare ad alzare il tiro. L’ambizione degli ospiti si vede sin dai primi minuti di gioco con un primo tempo dominato in lungo e in largo sia dal punto di vista territoriale che delle occasioni. Ci vuole infatti uno straordinario Ochoa per disinnescare i vari Zima, Radonjic, Vlasic e Vojvoda che chiamano agli straordinari l’estremo difensore messicano. Il muro del neo portiere della Salernitana cade però al 36′ con uno splendido colpo di testa di Sanabria che tramuta in oro un cross dalla destra di Lazaro. L’ultimo squillo del primo tempo è ancora del Toro con il palo di Schuurs.

Salernitana-Torino, Vilhena risponde a Sanabria: Ochoa superlativo

Cambiano le cose al rientro dagli spogliatoi con la Salernitana che dopo appena 5 minuti in contropiede colpisce con un mancino affilatissimo di Vilhena, che fulmina Milinkovic-Savic dal limite.

Il gol del pari rimette in equilibrio l’intero andamento della sfida con i padroni di casa galvanizzati ed a caccia del vantaggio soprattutto con Piatek e Candreva. Nella fase finale torna invece a spingere la squadra ospite prima con Miranchuk che esalta l’ennesimo riflesso di un sontuoso Ochoa e poi con Rodriguez che col sinistro colpisce il palo trovando anche la deviazione del portiere di casa.

Salernitana-Torino 1-1, il tabellino

Reti: pt 36′ Sanabria (T), st 4′ Vilenha (S)

Ammoniti: pt 22′ Candreva (S), 25′ Linetty (T), st 6′ Lukic (T), 23′ Daniliuc (S), 32′ Djidji (T)

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc (st 31′ Gyomber), Fazio; Candreva, Bohinen (st 1′ Piatek), Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric (st 31′ Pirola); Bonazzoli (st 45′ Botheim), Dia (st 40′ Valencia). A disp.: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Radovanovic, Kastanos, Capezzi, Iervolino, Lovato. All.: Nicola.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (st 19′ Djidji), Schuurs, Buongiorno; Lazaro (st 27′ Rodriguez), Lukic, Linetty (st 8′ Ricci), Vojvoda (st 19′ Singo); Vlasic, Radonjic (st 19′ Miranchuk); Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Adopo, Gineitis, Garbett, Seck, Karamoh. All. Juric.

Arbitro: Colombo di Como (ass. Bresmes e Yoshikawa; IV Giua; Var Marini; Avar Paganessi)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter *34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* e Torino* 23; Bologna 19; Empoli, Lecce, Monza* e Salernitana* 18; Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6

*una gara in più