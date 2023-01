HIGHLIGHTS | Il Milan spreca e la Roma pareggia: il Napoli si allontana

Nel big match tra Milan e Roma succede di tutto nel finale, con i giallorossi che rimontano due gol ai rossoneri: il Napoli scappa ancora

Sembrava impossibile assistere a una partita del genere, ma Milan e Roma ci hanno regalato i fuochi d’artificio nel finale. I rossoneri dominano in campo ma i giallorossi nel finale agganciano il pari nei minuti finali. Un punto per uno che sicuramente è un vantaggio più per la Roma che per il Milan, che vede scappare il Napoli a più sette punti.

Dopo una prima mezz’ora di gioco equilibrata a portare in vantaggio il Milan è Kalulu, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di testa segna il gol dell’1-0. Il primo tempo si chiude con i rossoneri in vantaggio, ma nella ripresa succede di tutto.

Milan-Roma, Ibanez e Abraham riprendono i rossoneri

Nella ripresa il Milan continua a produrre gioco e continua a mantenere il dominio del campo e nel quarto d’ora finale trova il raddoppio con Tommaso Pobega. Ma la partita non è finita e la Roma si sveglia all’improvviso, proprio quando sembra impotente contro la squadra di Pioli.

A tre minuti dal novantesimo Roger Ibanez di testa sulla punizione battuta da Pellegrini incorna di testa e riapre improvvisamente la partita. Nel terzo minuto di recupero arriva il gol del 2-2 finale con il colpo di testa di Matic respinto da Tatarusanu e Abraham tira fuori il suo istinto da killer e regala un punto fondamentale alla sua Roma. Dunque termina con Milan e Roma che si spartiscono un punto, ma se da una parte i giallorossi possono essere contenti della reazione, i rossoneri invece si rammaricano per per aver buttato due punti e vedono il Napoli tornare a 7 punti di vantaggio in vetta.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 43 punti; Milan e Juventus 37; Inter 34; Lazio e Roma 31; Atalanta* 28; Udinese 25; Fiorentina e Torino 23; Bologna*, Lecce ed Empoli 19; Monza e Salernitana 18; Sassuolo 16; Spezia 15; Sampdoria 9; Cremonese* 7; Verona* 6.

*una gara in meno