Confronto Sarri-Lotito: annuncio in diretta

Nel post partita della sfida pareggiata tra Lazio ed Empoli ha parlato il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri

Partita pazzesca quella dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli con i biancocelesti avanti di due reti con Anderson e Zaccagni che sembravano indirizzare tranquillamente il pomeriggio sui binari capitolini.

La reazione empolese è arrivata tutta negli ultimi 10 minuti con il gran gol di Caputo che ha preceduto il bolide finale di Marin per il 2-2 che ha lasciato tanto amaro in bocca all’ambient laziale. Il tutto è ben spiegato a fine partita da Maurizio Sarri ai microfoni di ‘Dazn’: “Abbiamo fatto una buona partita, di alto livello. Mi sembra stretto il 2-0. Abbiamo commesso un’ingenuità sul 2-1. Poi c’è stata anche un po’ di sfortuna. Confronto col presidente? Lotito era come me e il direttore, dispiaciuto per il risultato finale ma non deluso dalla prestazione dei ragazzi. È difficile da digerire ed accettare. In questo momento paghiamo tutte le piccole cose che sbagliamo”.

Lazio-Empoli, Sarri e la cilindrata mentale: i problemi dei biancocelesti

Questione quindi di attenzione ed attitudine mentale che non sempre sono al top per la Lazio in questo ultimo periodo.

Una questione spiegata così dallo stesso Sarri: “Abbiamo questa grande difficoltà nella stanchezza mentale. Mi sembra che la squadra abbia più difficoltà di testa e attenzione. Non riusciamo a tenerla per tutti i novanta minuti. La paura è che sia una questione di cilindrata mentale. Ora stiamo dando dei segnali che non siamo di grande cilindrata. Si può cercare sicuramente di migliorarla, i nostri allenamenti sono di applicazione ed intensità forte ed è difficile andare oltre. Oggi poi la partita l’abbiamo rimessa in bilico su un particolare. Cerchiamo in allenamento di essere su alto livello ma probabilmente non basta”.

Infine sull’obiettivo Champions: “L’obiettivo è far finire questo periodo altrimenti il resto è inutile”.