Lazio-Empoli, quante emozioni: l’omaggio a Mihajlovic, i tifosi e i messaggi anti-razzisti

Prepartita intensissimo all’Olimpico per la Lazio e i suoi tifosi, tra gli omaggi e gli striscioni a Mihajlovic, il minuto di silenzio e i messaggi contro il razzismo

Una giornata speciale questa all’Olimpico in occasione del match tra Lazio ed Empoli, per tanti motivi. In primis è l’esordio casalingo della squadra di Maurizio Sarri in questo 2023, a caccia del riscatto dopo il tonfo inaspettato a Lecce.

Poi è la prima all’Olimpico da quando Sinisa Mihajlovic non c’è più, in quello che è stato il suo stadio per tanti anni e tanti gol l’omaggio nel prepartita è stato commovente. Nel giorno che precede il compleanno della Lazio (domani saranno 123 anni), in curva Maestrelli (la Sud) è stata posizionata una gigantografia di Mihajlovic, che rimarrà lì per tutto il mese di gennaio. Durante il riscaldamento l’omaggio al campione serbo, anche se senza la Curva Nord, chiusa dopo i fatti di Lecce-Lazio e la sanzione per i cori razzisti. Nei distinti Sud è poi apparso un’altra immagine di Sinisa: “Ora sfonda anche le porte del Paradiso”. E sotto: “Sotto al sette a 100 km/h: addio Sinisa”.

Lazio-Empoli, prepartita intensissimo: dagli striscioni per Mihajlovic ai messaggi contro il razzismo

Poco prima del fischio d’inizio il minuto di raccoglimento per Mihajlovic, ma anche per Luca Vialli ed Ernesto Castano. Non solo, perché come detto la giornata è particolarmente significativa anche per la questione chiusura della Curva Nord (distinti Nord esauriti).

Sempre in Sud è apparso un altro messaggio: “La Lazio non è razzista, la Lazio è libertà”. Prima anche gli stessi calciatori biancocelesti si erano fatti portatori di un messaggio molto chiaro, sulla maglia speciale indossata per il riscaldamento. Sulle spalle “We love football, we fight racism”, davanti invece lo stemma speciale per il compleanno biancoceleste che scatterà appunto a mezzanotte.