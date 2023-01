Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 7 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 7 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Non può che essere così e ce lo aspettavamo senza troppe mezze misure: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono dedicate tutte a lui, a Gianluca Vialli che ieri se n’è tristemente andato, lasciando un vuoto enorme per il nostro Paese, la nostra Nazionale, la nostra gente e non solo, all’età di 58 anni. ‘La Gazzetta dello Sport’ mette in primo piano una foto con la coppa degli Europei titola con “L’amico geniale”. Sì, perché quell’immagine di vittoria e gioia resterà comunque indimenticabile e immortale nelle menti di tutti noi.

Il ‘Corriere dello Sport’ prosegue sulla stessa scia, ma concentrandosi maggiormente sul rapporto con Roberto Mancini. Il quotidiano romano ha scelto, infatti, una foto – sempre degli ultimi Europei – che lo ritrae insieme al suo grande amico e Ct della Nazionale italiana e titola: “Un abbraccio per sempre”.

Infine, ‘TuttoSport’ ha uno sguardo un po’ diverso e si concentra sul percorso di Vialli con la maglia della Juventus, culminato nella Champions League. In foto si vede proprio l’ex attaccante alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie e in basso la scritta: “Grazie. Di tutto”. Un ringraziamento malinconico, ma profondo e sincero, a cui non possiamo che unirci.

Rassegna stampa 7 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Non solo Vialli, perché intanto all’estero vanno avanti e lo fanno con il campo e il calciomercato.

Oggi l’incrocio è di quelli importanti per il futuro della Liga, dato che si sfideranno Villarreal e Real Madrid, alle ore 16.15. ‘Marca’ dedica la prima pagina proprio alle due squadre e titola con “Expediente”. Il ‘Mundo Deportivo’, invece, si concentra come al solito sulle questioni del Barcellona e, in questo caso, sulla necessità di un nuovo centrocampista. Da Zubimendi a Ruben Neves, Jorginho e Kante, vengono passati in rassegna tutti i nomi buoni, con il titolo: “Pulso por el pivote”.