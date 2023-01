Intervento shock: calciatore in terapia intensiva

Durissimo intervento e paura in campo: il calciatore trasportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva

Bruttissimo episodio avvenuto in Coppa di Francia, nelle gare valide per i trentaduesimi di finale. La partita è quella tra Marsiglia e Hyeres, compagine di quarta divisione. La squadra di Tudor è riuscita a imporsi per 2-0 grazie alle reti siglate da Sanchez nel primo tempo e Dieng nella ripresa.

Una vittoria maturata nonostante l’inferiorità numerica con cui i marsigliesi hanno giocato quasi tutto il match. Al 15′ del primo tempo, infatti, Bailly è stato espulso dal direttore di gara per un bruttissimo intervento ai danni di Almike Moussa N’Diaye. Il difensore prova a soffiare il pallone all’avversario, che lo anticipa in maniera netta. Intervenuto a gamba alta, Bailly va a colpire in maniera violenta sul petto il calciatore dell’Hyeres. Impatto tremendo e soccorsi immediatamente in campo. N’Diaye non riesce a rientrare e viene sostituito da Magnora al 20′ della prima frazione di gioco.

Grande preoccupazione in campo ma anche dopo visto che il calciatore è stato trasportato in ospedale ed è ora ricoverato in terapia intensiva.

Intervento durissimo di Bailly: N’Diaye in terapia intensiva

Una scelta soltanto di tipo cautelativo per il calciatore, stando a quanto riporta ‘L’Equipe’, in attesa che tutti gli accertamenti del caso vengano eseguiti, in modo da valutare le reali condizioni di N’Diaye.

Novità da questo punto di vista potrebbero arrivare già nelle prossime ore, sperando che possa esserci un sospiro di sollievo per le condizioni di salute del 26enne mauritano.