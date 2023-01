Furia Allegri a bordo campo: ecco con chi ce l’aveva

Ottava vittoria consecutiva per la Juventus che sale al secondo posto, ma non accontenta Allegri: furioso nel finale con i calciatori

Buona l’ottava. La Juventus continua a vincere senza subire gol: anche contro l’Udinese finisce 1-0 con una rete nei minuti finali firmata dal bomber meno pronosticabile, Danilo.

Un successo che proietta i bianconeri momentaneamente al secondo posto in classifica, con appena quattro punti di distacco dal Napoli e venerdì c’è proprio la sfida al ‘Maradona’ con gli azzurri. Una vittoria pesante quella contro i friulani perché arrivata al termine di una partita complicata che la Juve non è riuscita a sbloccare per 84 lunghi minuti di gioco. Un paio di palle buone le ha avute Kean a cui è mancata la lucidità sotto porta per far esplodere lo Stadium. A riuscirci è stato Danilo quando il cronometro diceva che mancavano appena sei minuti alla fine della partita. Un gol da difendere con le unghie e con i dati nel restante piccolo scorcio di gara ed è questo che Allegri ha urlato ai suoi: l’allenatore nei concitati minuti finali è apparso furioso con i suoi calciatori, tanto da essere ammonito dal direttore di gara.

Juventus-Udinese, la furia di Allegri: cosa è accaduto

Le immagini televisive hanno ripreso un Allegri molto arrabbiato, urlare e gesticolare verso i calciatori in campo. Una furia il tecnico della Juventus con Paredes (vicino alla panchina per battere una rimessa laterale) che ha provato a trattenerlo per la giacca per fermarlo ed evitare possibili sanzioni. Tentativo non riuscito visto che l’arbitro lo ha comunque ammonito.

Come detto l’arrabbiatura dell’allenatore era rivolta ai calciatori in campo. In particolare l’allenatore voleva che la palla fosse portata verso la bandierina nella metà campo dell’Udinese, in modo da far scorrere il tempo e non correre inutili rischi. Una richiesta che non è stata rispettata negli istanti precedenti, da qui la reazione di Allegri. Un’arrabbiatura durata però soltanto fino al termine del match perché dopo otto vittorie consecutive, tutte senza prendere gol, per la Juventus c’è solo da stare ‘allegri’. E il tecnico ora punta al Napoli per accorciare ancora di più la classifica e vedere il primo posto sempre più vicino. Un obiettivo che sembrava quasi impossibile a fine ottobre.