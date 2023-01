Zidane torna in Italia: scelta la nuova squadra

Tiene sempre banco il tema inerente al futuro di mister Zinedine Zidane, ancora senza una panchina: arriva il verdetto sul tecnico francese

Quale sarà la nuova squadra di Zinedine Zidane? Il tecnico francese è ancora senza una panchina, dopo aver concluso la brillante esperienza al Real Madrid. Tre Champions League consecutive conquistate alla prima vera avventura da allenatore. A testimonianza di come le sue qualità siano davvero preziose anche a livello strategico.

Il classe ’72 (compirà 51 anni il prossimo 23 giugno) è senza dubbio il profilo più appetibile sulla piazza ad oggi. Tant’è che si registrano diversi interessamenti nei suoi confronti, tra cui il Paris Saint Germain. I francesi non sono soddisfatti della prima parte di stagione portata avanti da Christophe Galtier. Se la squadra non dovesse riuscire a centrare di nuovo l’ambita coppa dalle grandi orecchie, il patron Al-Khelaifi potrebbe tentare l’assalto decisivo a ‘Zizou’, provando a convincerlo a sposare la sua causa. Fino ad ora non c’è stato verso, perché il trainer marsigliese era molto attratto dall’idea di guidare la Francia nelle vesti di Commissario Tecnico. Una potenziale opportunità che, però, è da poco sfumata definitivamente. Questo perché Didier Deschamps ha ufficialmente rinnovato il contratto che lo lega alla Federcalcio transalpina fino al 2026. Di conseguenza, Zidane dovrà rimandare il proprio sogno e ora si aprono nuovi scenari alquanto intriganti.

Zidane alla Juventus: il verdetto è servito

E la Juventus? Non va messa completamente da parte. John Elkann ha ribadito di recente la totale fiducia in Massimiliano Allegri, ma è chiaro che a fine stagione potrebbero avvenire alcune modifiche importanti per quanto concerne la sfera sportiva. A maggior ragione se il gruppo bianconero ripiombasse nella crisi dei mesi scorsi.

Quest’oggi, sulla pagina Telegram di Calciomercato.it, abbiamo sottoposto ad un sondaggio i nostri utenti, chiedendo su quale panchina vedrebbero meglio Zidane. A stravincere è proprio la ‘Vecchia Signora’ con il 68% dei voti totali. Secondo posto, invece, per il Tottenham (18%), come possibile sostituto di Antonio Conte. Il mister salentino, infatti, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e il rinnovo appare incerto. In terza posizione troviamo il Brasile (11%), con la Seleçao a caccia di un valido erede di Tite. Infine, si piazza all’ultimo posto l’Inter targata Simone Inzaghi, con solo il 3% dei voti.