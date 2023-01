HIGHLIGHTS | Rigori e polemiche: la Fiorentina batte 2-1 il Sassuolo nel recupero

Primo anticipo di 17esima giornata decisamente caldo tra Fiorentina e Sassuolo: la viola conquista tre punti importantissimi tra le polemiche nel finale

La Fiorentina centra tre punti importantissimi per muovere la classifica. Dopo il pareggio contro il Monza alla prima del 2023, i viola trovano la prima vittoria dell’anno e torna a gioire. Anche se con grande fatica e al termine di una partita molto discussa a livello arbitrale.

Alla fine la squadra di Vincenzo Italiano vince 2-1 contro il Sassuolo al ‘Franchi’, ma rischia un altro pareggio. In vantaggio ci va la squadra di casa in apertura di secondo tempo grazie alla rete di Saponara, appena entrato nell’intervallo, con l’assist sfortunato di Ferrari. Non passa molto tempo prima del pareggio neroverde, grazie a un calcio di rigore trasformato da Domenico Berardi, secondo consecutivo per lui. Il fallo di mano era stato di Dodò sul tiro di Pinamonti, ravvisato con l’aiuto del Var.

Fiorentina-Sassuolo 2-1: decide Nico Gonzalez nel finale su rigore

Partita vibrante, che sembra poter finire in pareggio, ma poi all’ultimo minuto viene nuovamente chiamato in causa l’on field review. Un altro fallo di mano, stavolta su tiro di Terzic (che però non era diretto verso la porta): per l’arbitro anche questo è calcio di rigore. Al 91′ quindi trasforma Nico Gonzalez, anche lui neoentrato, regalando alla Fiorentina tre punti d’oro. I viola a quota 23, ancora lontani però dall’Europa.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan 36; Juventus 34; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese 25; Fiorentina 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e Sassuolo 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6