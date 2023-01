Il Milan lo molla dopo l’annuncio ufficiale: cambia tutto in poche ore

Le ultime di calciomercato sui rossoneri arrivano dall’Inghilterra e riguardano un calciatore da tempo nei radar di Maldini e Massara

Uno dei problemi del Milan riguarda sempre la corsia di destra dell’attacco. Né Messias né Saelemaekers sono ritenuti all’altezza, anche se in questi anni un loro contributo alla causa – specie l’ex Crotone – lo ha comunque dato.

Pioli vorrebbe da tempo il suo ‘pallino’, vale a dire Domenico Berardi. Ma il Sassuolo ha sempre sparato alto, non meno di 20-25 milioni di euro, e così i rossoneri non hanno mai davvero affondato il colpo. Il preferito era un altro, Hakim Zieych reduce da un super Mondiale col suo Marocco, giunto fino alle semifinali. Si tratta della prima nazionale africana giunta a tale traguardo.

Nelle ultime settimane il marocchino è stato accostato soprattutto all’Ajax, dove è esploso prima del grande salto – con risultati deludenti – al Chelsea. In conferenza, però, il tecnico dei ‘Lancieri’ Alfred Schreuder ha allontanato l’ipotesi di un ritorno ad Amsterdam del 29enne nativo di Dronten: “Non penso sia fattibile. Tutti sanno che Hakim è un grande giocatore, ma anche che costa molto. Non credo sia la nostra priorità al momento”.

A Ziyech non dispiacerebbe rivestire la maglia dell’Ajax, ma appunto l’operazione è molto complicata. Oltre al cartellino, che il Chelsea non intende regalare a maggior ragione dopo le sue prestazioni a Qatar 2022, c’è da tener conto dell’ingaggio che tocca quota 6 milioni di euro netti.

Anche per il Milan la questione stipendio è stata sempre un ostacolo. Troppo alto. Per giunta il calciatore ha dato segnali di una certa fragilità fisica, senza contare che a marzo compierà 30 anni.

Ziyech would love to return to Ajax but it’s always had complications. Along with the fee Schreuder mentions, his wages are a big issue. Milan interest has also cooled. Chelsea won’t rush into selling Ziyech, especially after his excellent World Cup and with so many injuries.

