Via libera e firma UFFICIALE: ecco Zidane

È arrivato l’annuncio ufficiale che, in futuro, potrebbe spianare la strada alla Juventus. Tutti i dettagli

La Federcalcio francese ha ufficialmente deciso tra la conferma di Deschamps e la suggestione Zidane.

È infatti arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo dell’attuale commissario tecnico. Non solo per Euro 2024: l’ex tecnico della Juventus ha prolungato fino al 2026 e, di fatto, fino al prossimo Mondiale in programma in America. Questa la nota della Federazione francese: “La Federcalcio francese e Noël Le Graët, il suo presidente, sono lieti di annunciare l’estensione di Didier Deschamps a capo della squadra francese fino a giugno 2026″.

Zidane rimane così ancora senza panchina, restando in orbita Juventus in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Come noto, infatti, il suo nome è sempre associato ai bianconeri in caso di separazione con Massimiliano Allegri.

Francia, UFFICIALE il rinnovo del CT Deschamps: ecco il futuro di Zidane

Prosegue, dunque, l’avventura con la Francia di Deschamps, dopo il Mondiale vinto nel 2018 e la finale persa contro l’Argentina.

Per la Juventus rimane invece aperta la pista Zidane. Il futuro di Massimiliano Allegri dipenderà dai risultati di questa stagione, e per il tecnico bianconero resta l’ombra, sempre più, ingombrante di Zizou.