Addio Serie A, ha scelto il Barcellona

Il big verso il Barcellona, scelta fatta e addio alla Serie A. L’indiscrezione di mercato e tutti i dettagli

Tra campo, calciomercato e le note vicende societarie, sono settimane cruciali soprattutto in casa Juventus per il presente e il futuro del club.

“In questo momento gli equilibri non cambiano. Il Napoli è la netta favorita, ha tanti punti di vantaggio. Dopo 16 partite ha avuto uno stop e ci sta, ma sta facendo un’annata straordinaria ed è la netta favorita. Poi c’è l’Inter, il Milan, noi vogliamo rimanere tra le prime 4 e giocarci le nostre chance in Coppa Italia ed Europa League”, ha dichiarato ieri Massimiliano Allegri verso Juventus-Udinese. Oggi i bianconeri tornano in campo allo Stadium, con il ritrovato Di Maria: “Abbiamo recuperato Di Maria, Paredes sta crescendo di condizione, Bremer è un po’ affaticato e valuterò oggi le sue condizioni. Rugani è pronto per giocare all’occorrenza. Domani dovrebbe rientrare Alex Sandro, sta bene. Tra Gatti, Rugani, Danilo e Alex Sandro, momentaneamente togliendo Bremer che è affaticato e devo valutare se rischiarlo, ne giocano tre”. Ancora out Bonucci, Pogba e Vlahovic: “Cuadrado, De Sciglio, Bonucci, Vlahovic, Pogba, che sta facendo bene, nel giro di 15 giorni li avremo con la squadra, non tutti ma la maggior parte”. A centrocampo, invece, tornerà dal primo minuto l’imprescindibile Adrien Rabiot, al centro delle voci sul calciomercato. In bilico c’è anche un connazionale del francese, Benjamin Pavard, che è accostato anche ai bianconeri. Dalla Germania arrivano importanti indiscrezioni sul futuro del terzino.

Calciomercato Juventus e Inter, Pavard verso il Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Kicker’, il Barcellona avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Pavard, che sarebbe intenzionato a cambiare aria già nella sessione invernale di calciomercato.

Il terzino del Bayern, campione del Mondo con la Francia nel 2018, è in bilico nel club bavarese e, oltre alla Juventus, è stato accostato anche all’Inter. Il Barça, però, sembra intenzionato a fare sul serio per provare a portare subito il giocatore in Spagna. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti. Le big italiane sono già avvisate.