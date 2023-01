Ronaldo salvato dallo United: l’accordo è scioccante

Cristiano Ronaldo è stato protagonista negli ultimi giorni con il trasferimento all’Al-Nassr. Ora è arrivato un nuovo accordo con il Manchester United, fondamentale anche per il portoghese

Cristiano Ronaldo è un’icona nel campo di calcio e per la sua storia, a prescindere dalle scelte che ha preso o che potrebbe prendere.

La sua carriera parla da sé e parla di un calciatore che ha vinto tutto – o quasi – e che a suon di gol e Palloni d’oro ha scritto nuove pagine del football moderno. Ora la sua immagine sembra decisamente più sfocata: l’età avanza per tutti, anche per chi come lui ha basato una carriera sul culto del corpo e della forma fisica. Ma stavolta è successo qualcosa di più definitivo, che va oltre le caratteristiche tecniche ed è più un discorso di prospettive. Ronaldo ha scelto il denaro e il progetto dell’Al-Nassr in Arabia Saudita e ora è pronto a iniziare una nuova avventura al di fuori dell’Europa, dove ha specificato di aver finito il suo lavoro. La presentazione in pompa magna, il bagno di folla, presto anche le prestazioni in campo: è tempo di una nuova avventura. Un percorso che, però, senza una cessione, non potrebbe iniziare.

L’Al-Nassr costretto a cedere: ora cambia tutto per Ronaldo

Infatti, l’Al-Nassr deve rispettare le regole riguardanti il numero totale di stranieri in squadra. Proprio per questo, senza una cessione, Cristiano Ronaldo non potrebbe essere tesserato.

Per questo, i sauditi si sono mossi in maniera importante nelle ultime ore al fine di concretizzare il trasferimento. A farne le spese – o forse il contrario – sarà con ogni probabilità Vincent Aboubakar. Il bomber si è messo in evidenza nell’ultimo Mondiale dove è andato in rete per ben due volte. Secondo quanto riporta ‘Talk Sport’, sarebbe arrivato un accordo tra l’attaccante e il Manchester United. Insomma, proprio i Red Devils potrebbero togliere le castagne dal fuoco a Cristiano Ronaldo. Un ultimo regalo a chi si è amato tanto, ma si è lasciato anche malissimo.