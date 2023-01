CM.IT | Malinovskyi al Marsiglia: i dettagli dell’affare

L’ucraino è approdato a Bergamo nel luglio di tre anni e mezzo fa per circa 13 milioni di euro. 15 presenze e 1 gol in questa prima parte di stagione

Sta per calare il sipario sull’avventura italiana di Ruslan Malinovskyi. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è praticamente tutto fatto tra Atalanta e Marsiglia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. In tutto sui 14 milioni bonus inclusi.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, domani l’incontro per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione che Malinovskyi ha voluto con forza visto che da tempo non era più al centro del progetto di Gasperini.

Col tecnico il feeling non è eccellente, per usare un eufemismo, mentre a Marsiglia lo aspetta a braccia aperte l’ex Juve Igor Tudor, il quale lo avrebbe voluto con sé già la scorsa estate. All’OM troverebbe anche gente come Sanchez, Under e Veretout, calciatori che ha ben conosciuto durante la sua esperienza a Bergamo giunta ormai ai titoli di coda.