“Non c’è paragone”: la tripla bocciatura scatena il duello Juventus-Milan

Juventus e Milan sono due delle pretendenti allo scudetto. In diretta si è scatenato il paragone tra le due big: ecco cosa è successo

La vittoria dell’Inter contro il Napoli ha lanciato con forza le velleità di rimonta da parte di Juventus e Milan per lo scudetto. O meglio, ha alimentato le speranze delle maggiori big del campionato di tornare in corsa.

Nelle ultime ore, però, il dibattito si è acceso attorno alle prestazioni dell’attacco di bianconeri e rossoneri. La Vecchia Signora, infatti, ha vinto solo di corto muso contro la Cremonese, grazie a un gol di Arkadiusz Milik all’ultimo istante e con la complicità di Carnesecchi. Il Milan, invece, è stato trascinato dal solito Rafael Leao, ma con una prestazione opaca da parte di Olivier Giroud, reduce da un Mondiale decisamente faticoso. La sensazione, però, è che a Stefano Pioli manchino delle alternative in quel ruolo. Il tema è forte e ne hanno parlato anche a ‘Rai Sport’ durante la trasmissione ‘Calcio totale’.

Il Milan e i problemi offensivi: tirata in ballo anche la Juventus

La discussione in diretta è accesa e sull’argomento interviene a gamba tesa anche Fulvio Collovati.

L’ex calciatore ha bocciato senza mezzi termini le prime alternative a Giroud nell’attacco di Pioli: “Origi è stato un acquisto deludente, per non parlare di Rebic e De Ketelaere. Tonali, Bennacer e Leao sono i calciatori che stanno trascinando il Milan, sono loro tre. E i gol arrivano dal centrocampo. La Juve ha comunque Milik, Kean e ora Chiesa. Non si possono fare paragoni con il Milan”. Anche gli altri opinionisti in studio o in collegamento hanno dato il loro punto di vista sull’argomento. C’è chi ha sottolineato che i rossoneri dovrebbero intervenire sul calciomercato per trovare una vera e propria alternativa a Giroud, chi invece vorrebbe vedere altre soluzioni tattiche e il ricorso al falso nove. Vedremo cosa accadrà, ma attualmente – almeno nella sessione di gennaio – non ci sono segnali di operazioni importanti in quel ruolo nel Milan.