L’addio all’Inter è concreto: “Proposta vicina alla doppia cifra”

Le ultime di calciomercato scuotono il mondo nerazzurro: “La speranza è che faccia una cosa molto rara”

“Ha arbitrato benissimo”, ha detto Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play a proposito della prestazione di Sozza nel big match del ‘Meazza’ tra Inter e Napoli vinto dai nerazzurri di Inzaghi grazie al gol di Edin Dzeko.

Il collega di ‘Libero’ ha poi risposto su Vialli, che ci ha lasciato stamattina a soli 58 anni: “L’ultimo ricordo è quello del 2021, un regalo che ha fatto lui a noi essendo stato importantissimo nel gruppo dell’Europeo. L’emozione è fortissima perché legata a tanti anni di sofferenza vissuti a testa altissima, Vialli è stato veramente un esempio per tutti coloro che vivono situazioni di quel tipo. Per me oggi è un lutto nazionale, ci ha lasciato veramente un pezzo d’Italia”.

Calciomercato Inter, Biasin su Skriniar: “Addio a zero possibilità concreta. Da Parigi offerta vicina ai 10 milioni”

Biasin ha infine risposto sul ‘caso’ Skriniar che tiene agitati i tifosi dell’Inter: “Nel momento in cui ad agosto vengono rifiutati 50-60 milioni, la società sa bene che le possibilità di un addio a zero sono concrete“.

“Tutti sperano nel miracolo, ma l’Inter oltre non può andare. L’offerta è di oltre un mese fa, da 6 milioni più bonus da quattro o cinque anni. Dall’altra parte, in Francia, c’è una proposta vicina alla doppia cifra dei dieci milioni di euro a stagione. L’unica semicertezza che abbiamo – aggiunge Biasin – è che l’Inter gradisce una risposta entro la partenza della squadra per l’Arabia Saudita. Oltre non vorrebbe andare. La speranza è che faccia una cosa molto rara, cioè rinunciare a tanti soldi per sposare il progetto Inter