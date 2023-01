Inter-Napoli, audio shock: cosa dice il nerazzurro a Sozza

Inter-Napoli, proseguono anche a gara finita le discussioni sull’arbitro Sozza: la frase di un nerazzurro all’arbitro spiazza tutti

Inter-Napoli di ieri sera, con la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi per 1-0, ha di fatto riaperto il campionato. Prima sconfitta per gli uomini di Spalletti, che prima della pausa venivano da 11 vittorie di fila. Ringraziano Milan e Juventus, che accorciano le distanze, e anche l’Inter torna in corsa.

Le discussioni dei giorni precedenti la sfida avevano riguardato la designazione di Simone Sozza. Una designazione ritenuta inopportuna per motivi geografici (Sozza è di Seregno, a poca distanza da Milano) e per il fatto che prima della sosta, in Milan-Fiorentina, il fischietto lombardo si era reso protagonista di una direzione di gara tutt’altro che inappuntabile, con un paio di errori piuttosto gravi che avevano agevolato i rossoneri. Ieri sera, il suo arbitraggio non ha inciso in maniera particolare sul match, anche se da parte napoletana non è mancata qualche lamentela per un metro ritenuto troppo permissivo, a livello di falli non fischiati e con una gestione disciplinare piuttosto morbida. Da questo punto di vista, destinato ad alimentare le polemiche quanto avvenuto in occasione dell’inizio della partita, con Sozza avvicinato da uno dei giocatori dell’Inter e una frase distintamente captata dai microfoni che lascia perplessi.

Inter-Napoli, Handanovic si rivolge a Sozza nel sottopassaggio: la frase che fa discutere

L’attesa delle due squadre nel sottopassaggio, pochi attimi prima di entrare in campo, è stata immortalata, in particolare, dal video del canale della Lega Serie A su Youtube che ha ripreso tutta la procedura del riscaldamento di entrambe le squadre. Mentre i titolari di Inzaghi e Spalletti attendono l’ingresso, vengono ‘sfilati’, come di consueto, dai panchinari, in particolare da Samir Handanovic.

Il portiere sloveno saluta tutti, direttore di gara compreso, e dai microfoni lo si sente dire chiaramente: “Sozza, mi raccomando, oggi fischia pochissimo”. Una ‘indicazione’ evidentemente recepita poi in partita dall’arbitro, che ha effettivamente diretto la sfida soprattutto nella prima ora di gioco ‘all’inglese’, sorvolando su diversi contatti anche duri, di cui, come detto, ha avuto da lamentarsi soprattutto il Napoli.