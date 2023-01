Rinnovo immediato a qualsiasi cifra: decisione presa

Diversi contratti si avvicinano alla scadenza in Serie A, un rinnovo in particolare da suggellare a qualsiasi costo: indizio definitivo

Il campionato di Serie A è ripartito, finalmente, dopo uno stop durato oltre sette settimane. La prima giornata del 2023 ha fornito a tifosi e appassionati una vera scorpacciata di partite in rapida successione, in cui non sono mancate emozioni e colpi di scena, con qualche risultato a sorpresa e soprattutto una corsa scudetto più viva che mai e ‘riaperta’ dalla vittoria dell’Inter contro il Napoli, che ha accorciato la classifica.

In questo mese di gennaio, tanti saranno gli impegni non soltanto in campionato per le squadre nostrane ma anche con l’inizio della fase finale della Coppa Italia, quella in cui entreranno in campo le big. E ancora, la Supercoppa italiana, con il primo trofeo della stagione in palio tra Milan e Inter. Sullo sfondo, la finestra di mercato invernale che si è appena aperta e che naturalmente contribuirà a rendere più pepate, calcisticamente parlando, le prime settimane del nuovo anno. I rumours si susseguono come sempre su possibili acquisti e cessioni, ma uno dei temi caldi del momento, nel calcio italiano, riguarda soprattutto una serie di giocatori con il contratto che si avvicina alla scadenza e con le trattative per i rinnovi che tengono i tifosi con il fiato sospeso.

Rinnovo di contratto ad ogni costo: il nome che non bisogna lasciarsi sfuggire

In particolare, sono quattro i nomi dei giocatori il cui futuro contrattuale è maggiormente al centro dell’attenzione. Si tratta di Rafael Leao, Adrien Rabiot, Milan Skriniar ed Edin Dzeko. Tutti giocatori fondamentali per le rispettive squadre e da provare assolutamente a blindare, anche alzando l’asticella oltre i ‘limiti’ finanziari.

Nel suo consueto sondaggio su Twitter ai suoi utenti, Calciomercato.it ha chiesto quale sarebbe, tra questi, il giocatore che meriterebbe un rinnovo ‘in bianco’, insomma a qualsiasi cifra. Non sorprende più di tanto, che il più votato sia stato Leao (53,2%): il milanista è tornato subito protagonista con un gran gol a Salerno dimostrando ancora di essere uno dei talenti più fulgidi del campionato. Nettamente staccati tutti gli altri: Rabiot raccoglie la seconda posizione con il 17,4% dei voti, ancora meno preferenze per gli interisti (16,5% per Skriniar e 12,8% per Dzeko).