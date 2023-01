No all’offerta da trenta milioni: vuole solo il Milan

L’offerta milionaria non lo ha ancora convinto: vuole solo il Milan e potrebbe finire per vestire rossonero a parametro zero

E’ un Milan in piena corsa per lo scudetto quello che ha sbancato l’Arechi di Salerno, iniziando nel modo migliore il 2023. La squadra di Pioli è stata capace anche di soffrire, dopo essere stata in vantaggio per 2-0, e portare a casa una vittoria preziosa.

Il campo si è ripreso la scena, ma anche il calciomercato è protagonista visto che la sessione invernale è iniziata ufficialmente due giorni fa. Proprio i rossoneri sono stati i primi, tra i big, ad ufficializzare un nuovo acquisto: Maldini ha chiuso l’arrivo del portiere colombiano Devis Vasquez, ma i colpi non sono finiti qui. Il Milan va a caccia di un altro estremo difensore, mentre per gli altri reparti si va a caccia di possibili occasioni che il mercato potrebbe offrire.

Mercato di gennaio o quello estivo quando l’attenzione sarà rivolta anche ai calciatori con il contratto terminato. Tra questi c’è un profilo che piace particolarmente ai rossoneri e che vuole aspettare proprio la loro mossa prima di dire sì a qualsiasi altra squadra.

Calciomercato Milan, Aouar vuole i rossoneri

Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino, è legato al Lione fino al termine di questa stagione, ma il suo futuro è lontano dall’attuale squadra.

Di rinnovo non si parla e di squadre interessate ce ne sono tante. In Italia, oltre al Milan, ci pensano anche Juventus, Roma e Inter, mentre in Spagna è il Betis la società che ci sta lavorando da più tempo. Gli spagnoli, stando a quanto riferisce ‘Revelo’, si sarebbero spinti a presentare un’offerta complessiva di trenta milioni di euro.

Una proposta che prevede un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione, contratto quinquennale, e un bonus di cinque milioni alla firma, oltre ad una percentuale del 30% sulla cifra di una futura rivendita. Una offerta che non ha ancora convinto il 24enne a dire sì agli spagnoli. Il calciatore, infatti, ha messo il Milan in cima alle sue priorità e aspetta una mossa dei rossoneri prima di decidere il suo futuro.