Colpo da record, Juventus e Milan possono esultare

Il colpo da record fa felici Juventus e Milan: opportunità da cogliere a volo per Allegri e Pioli, arriva davvero

Tre punti con sofferenza. La ripresa della Serie A ha visto Juventus e Milan portare a casa una vittoria importante, considerato anche il ko serale del Napoli contro l’Inter.

La corsa scudetto è ora quanto mai aperta con i bianconeri a cinque punti dalla vetta e i bianconeri (che tra otto giorni saranno di scena al ‘Maradona’) a sette lunghezze dalla squadra di Spalletti. Il risultato non deve però trarre in inganno: contro la Salernitana il Milan ha rischiato si farsi rimontare dopo essere andato in vantaggio di due gol e nella ripresa ha palesato difficoltà nel costruire azioni importanti. Quelle che la Juve non è riuscita a produrre, se non in maniera casuale, lungo tutti i novanta minuti di gioco.

Allegri deve ringraziare la punizione di Milik che ha zittito le critiche e le polemiche che già stavano montando quando al 90′ il punteggio era sullo 0-0 e sembrava stare stretto alla Cremonese, che nel corso della partita si è vista annullare un gol e negare la gioia della rete da due pali. Viste le difficoltà è inevitabile pensare al mercato e un’opportunità potrebbe arrivare da un colpo record.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione dal Bayern Monaco

E’ il Bayern Monaco ad aver messo gli occhi su Manu Koné, centrocampista del Borussia Moenchengladbach che piace anche in Premier League (Chelsea, Liverpool e Newcastle) e al Paris Saint-Germain.

I bavaresi potrebbero sbaragliare la concorrenza ma sanno che la proposta da presentare dovrà essere importante: stando a quanto riporta ‘fussballtransfers.com’, infatti, il Borussia è pronto ad accettare soltanto offerte che superino la cessione più onerosa mai fatta (45 milioni per Xhaka).

Il Bayern non avrebbe problemi a sborsare una simile somma, ma dovrebbe poi liberare spazio a centrocampo. Il reparto, infatti, è già affollato e uno degli indiziati all’addio è Ryan Gravenberch. L’olandese, arrivato quest’estate per 20 milioni di euro, non sta trovando molto spazio e fin qui ha accumulato soltanto scampoli di match. Un profilo come l’ex Ajax potrebbe essere ideale per il centrocampo di Juventus e Milan che potrebbero provare ad approfittare del ‘pienone’ nella media del Bayern per farsi avanti per un prestito con diritto di riscatto.