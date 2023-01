Trentasette milioni di euro: sta per tornare alla Juve

Le ultime di calciomercato provenienti dall’Inghilterra chiamano in causa i bianconeri. Il riapprodo a Torino è ormai certo

Dall’Inghilterra sono certi: a fine stagione tornerà in Italia, precisamente alla Juventus che in questi mesi, a centrocampo, ha ‘scoperto’ due talenti straordinari come Miretti e Fagioli. La squadra di Allegri è risorta, a Cremona arrivata la settima vittoria consecutiva, anche se non soprattutto grazie a loro.

Tornando sul mercato, a centrocampo i bianconeri faranno qualcosa di importante nella prossima sessione estiva. L’oggetto del desiderio in assoluto rimane Sergej Milinkovic-Savic, col quale ci sarebbe già una intesa di massima. L’ostacolo per il serbo è il solito, Claudio Lotito il quale continua a chiedere cifre fuori mercato per l’Italia ma anche per la considerazione che in Europa hanno del classe ’95 di Leida. E anche rispetto alla scadenza attuale del contratto, giugno 2024.

Per un centrocampista che può arrivare, ce n’è un altro che invece può… Tornare. Anzi torna sicuro. Si tratta di un calciatore che era e che sarebbe di nuovo, in caso di riapprodo a Torino, fuori dai piani dello stesso Allegri. Di uno che, a proposito dell’inchiesta plusvalenze, è costato una fortuna: 72 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Arthur torna: il Liverpool non riscatterà il brasiliano

Parliamo di Arthur Melo, che i bianconeri hanno ceduto la scorsa estate – un po’ a sorpresa – al Liverpool di Jurgen Klopp. A causa di problemi fisici, con l’ultimo che gli è costato un’operazione e diversi mesi di stop (tutt’ora è ai box…), il brasiliano ex Barcellona ha collezionato appena 2 presenze per un totale di 76′.

Arthur farà ritorno alla Juve, alla quale è legata fino a giugno 2025 a fronte di un ingaggio di circa 7 milioni netti, una volta terminata la stagione. Stando all’edizione inglese di ‘Goal’, infatti, il Liverpool (che lo aveva preso per rimpiazzare l’infortunato Alcantara…) non ha alcuna intenzione di esercitare l’opzione di acquisto fissata a 37 milioni di euro.