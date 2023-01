Allegri, scontro pesante: “È un fallimento!”. La replica: “Stai zitto”

La vittoria ottenuta dalla Juventus nel finale contro la Cremonese non ha soddisfatto tifosi e addetti ai lavori: è polemica

Il gol di Arek Milik su punizione al minuto 91 di Cremonese-Juventus, ha deciso la sfida dello stadio ‘Zini’. Tre punti fondamentali in ottica Champions League per la squadra di Massimiliano Allegri.

La prestazione dei bianconeri, però, non ha soddisfatto per niente tifosi e addetti ai lavori. A molti, sembra essere tornata la Juve senza idee di gioco vista fino a metà ottobre, quando poi ha ingranato la marcia e conquistato sei vittorie consecutive che l’hanno rilanciata pesantemente in classifica. Tanto da chiudere prima della sosta al terzo posto, a dieci punti dalla capolista Napoli di Luciano Spalletti. Con la vittoria ottenuta ieri, settima di fila, la Juventus ha consolidato il terzo posto in classifica e rosicchiato tre punti ai campani, battuti a ‘San Siro’ dall’Inter di Simone Inzaghi.

Il cosiddetto ‘corto muso’ allegriano, dunque, continua a portare i frutti, ma, come detto, non tutti sono contenti di come la squadra gioca. Le polemiche, sui social e in televisione, impazzano e c’è chi non risparmia commenti al vetriolo. È il caso del giornalista di ‘Mediaset’ Riccardo Trevisani che ha bollato l’Allegri 2.0 senza mezzi termini: “Il secondo ciclo di Allegri resta fallimentare – le sue parole a ‘Pressing’ – Non ha vinto niente e si ritrova in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions“. Ma c’è chi non la pensa allo stesso modo.

“Devi stare zitto”: duro scontro per Allegri

All’interno della stessa trasmissione, ci ha pensato il collega Sandro Sabatini a prendere le difese dell’allenatore della Juventus: “Se parliamo di Allegri e di risultati, devi stare solo zitto visto tutto quello che ha vinto nei suoi primi cinque anni sulla panchina bianconera”. Il dibattito, dunque, non accenna a placarsi e lo stesso Sabatini torna su alcuni episodi del recente passato: “Date alla Juve 4 punti, 2 con la Salernitana e 2 con la Roma. Perché poi, sai, quando gli danno un rigorino si grida allo scandalo. Quando succede a loro, degli errorri vengono dimenticati. Con 4 punti in più, in campionato fa un miracolo”. Posizioni differenti, ma sarà il campo l’unico giudice insindacabile.