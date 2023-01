Roma-Bologna, Cristante: “Abbiamo solo gestito, ma ci manca una cosa”

Con Mourinho squalificato, in conferenza stampa non va neanche il vice Foti ma si presenta Bryan Cristante dopo Roma-Bologna

La Roma passa 1-0 contro il Bologna nella prima partita del 2023, agganciando anche la Lazio che invece è uscita sconfitta in casa del Lecce. A decidere il rigore di Pellegrini dopo appena sei minuti, nonostante la buona prestazione dei rossoblù.

Senza Mourinho in panchina, squalificato due turni, a presentarsi in conferenza stampa non è stato il suo vice Salvatore Foti ma Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso ha subito elogiato Benjamin Tahirovic, alla prima da titolare con la maglia della Roma, parlando poi della partita: “Faccio i complimenti a lui, era l’esordio all’Olimpico e non è mai facile, è giovane e può solo crescere. Se i singoli crescono è merito della squadra, altrimenti è difficile, se i singoli fanno bene anche le prestazioni di tutti gli undici sono buone”. Poi sull’approccio della squadra dopo il vantaggio conquistato a inizio partita: “ Non abbiamo trovato il secondo gol nonostante le occasioni avute soprattutto nel secondo tempo, siamo stati bravi a gestire la partita e non rischiare più di tanto. C’è stata ottima gestione dei 90 minuti, merito di tutti, dall’attaccante al portiere”.

Roma-Bologna, Cristante: “Loro non pericolosi, abbiamo gestito”

Bryan Cristante parla poi anche della questione possesso palla, che per la Roma oggi si è attestato solo al 38%: “ Abbiamo trovato subito il vantaggio e poi abbiamo gestito, provando a chiuderla, ma il possesso del Bologna era sterile e a noi andava bene. Fa parte della gestione della partita, anche avere meno il pallone”. Il numero 4 giallorosso risponde poi anche al fatto che la squadra tenda ad abbassarsi dopo aver trovato il gol del vantaggio: “Cosa manca in costruzione? Ci manca chiudere le partite, a volte ci manca un po’ di cattiveria negli ultimi metri, degli attaccanti e di tutti per finire le partita magari un po’ più tranquillamente”.