Rassegna Stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 4 gennaio 2023

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani italiani dedicate naturalmente al ritorno attesissimo del campionato dopo oltre 50 giorni. “TornA lo scudetto“, sulla ‘Gazzetta dello Sport’, con il big match di stasera tra Inter e Napoli fondamentale per la corsa al titolo. “E torno anch’io”, con la foto di Conte e il messaggio polemico dell’allenatore ai tifosi del Tottenham: pronto ad andarsene in caso di ulteriori contestazioni.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola con “Il grande giorno“, tutti in campo da Salernitana-Milan delle 12.30 a Inter-Napoli big match serale: una giornata già fondamentale in apertura di 2023. Intanto, Cristiano Ronaldo inizia la sua nuova avventura: “Ve la do io l’Arabia“.

Su ‘Tuttosport’, titolo polemico dopo l’ennesimo stop: “Juve, non ti serve Di Maria“. L’argentino doveva essere aggregato per la gara con la Cremonese, ma non ci sarà per un nuovo infortunio alla caviglia. In alto, Juric vuole proseguire la sua avventura dall’altra parte cittadina del Po: “Toro, seguimi e rinnoviamo“. “Inter-Napoli alta tensione” è il titolo che presenta il big match della serata. E occhi agli scenari di mercato in casa Milan: “Che pasticcio in porta: Vasquez non basta, ecco Rico!“.

Rassegna stampa 4 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Sui quotidiani esteri, invece, maggior spazio al mercato. Con due protagonisti d’eccezione, uno in panchina e uno in campo. In Francia, ‘L’Equipe’ si dedica al futuro della nazionale e al rinnovo di Deschamps: “Prolongation sous condition“, con il Ct che vorrebbe un rinnovo per altri quattro anni mentre il presidente federale Le Graet si ferma per il momento a proporre un rinnovo biennale.

In Portogallo, ‘A Bola’ invece parla dell’uomo mercato del momento, Enzo Fernandez, sempre più vicino al Chelsea: “Ataque final a Enzo“, con il Benfica che discute con i ‘Blues’ la formula del maxi affare.