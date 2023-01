Inter-Napoli, Spalletti tuona: “Qualche calciatore sottolivello”

Al termine del big match contro l’Inter, il tecnico del Napoli tuona contro alcuni singoli della squadra: “Qualche calciatore sottolivello”

Inizia nel peggiore dei modi il 2023 per il Napoli, che incassa la prima sconfitta della stagione nel big match contro l’Inter. Si riapre così la corsa scudetto, con il Milan ora a meno cinque dai partenopei, mentre Juventus e Inter a meno sette e otto punti. Il colpo di testa di Edin Dzeko fa cadere per la prima volta il Napoli, che ha faticato a reagire.

Il tecnico Luciano Spalletti nel post partita ai microfoni di Dazn ha analizzato il match lanciando anche una frecciatina importante ai suoi: “Loro hanno fatto come sempre. Cercavano di venire addosso a Lobotka con Calhanoglu. Dovevamo essere più bravi a trovare qualche passaggio in trequarti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità di sempre, la palla è girata sempre un po’ lenta. Possiamo fare di più sotto l’aspetto di qualità e nella ricerca degli spazi. Con qualche calciatore siamo stati sottolivello“. Il tecnico poi ha voluto sorvolare su chi siano questi singoli, lasciando un velo di mistero dopo la sconfitta.

Inter-Napoli, Spalletti chiede di più: “Livello più basso delle nostre possibilità”

Non può essere soddisfatto della prestazione dei suoi Luciano Spalletti, che perde contro l’Inter l’imbattibilità stagionale. Proprio sulla partita della squadra il tecnico ha spiegato: “Il fatto di farla girare da destra a sinistra si fa per creare un disordine per entrare dentro. Ma se la palla gira lenta diventa difficile. Abbiamo avuto meno qualità di sempre”.

Un cliente scomodo per Victor Osimhen oggi è stato Francesco Acerbi e sul difensore dell’Inter Spalletti ha affermato: “Acerbi è un cliente scomodo sulle palle alte e dal punto di vista fisico. Bisogna fare le cose più velocemente e con più qualità. Ci vuole più forza, contrasto, cosa che non fa parte di noi”. Infine sul modo di reagire a questa pesante sconfitta Spalletti ha spiegato: “Adesso ci si allena meglio di quello che ci siamo allenati. Quello che si è fatto vedere stasera è che il livello è stato più basso delle nostre possibilità. Dobbiamo allenarci per ritrovare la nostra migliore condizione”.