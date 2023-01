Inter-Napoli è già iniziata: “Discussione assurda”

Inter-Napoli è il big match della sedicesima giornata di Serie A e si apre con le polemiche: “Discussione assurda”

Riecco la Serie A, riecco le polemiche. La pausa per i Mondiali non ha cambiato il vizio di far sì che tutto diventa discussione.

Non poteva non accendere le polemiche Inter-Napoli, per l’importanza del match che rappresenta un punto di svolta, soprattutto per i nerazzurri. Ad incendiare il dibattito ci ha pensato la designazione di Simone Sozza per arbitrare la sfida tra la prima e quinta in classifica. Una scelta che ha fatto storcere il naso a qualcuno per due motivi: il fatto che il direttore di gara sia nato a Milano (la sua sezione è Seregno, provincia di Monza) e le perplessità sulla sua ultima direzione di gara (proprio a San Siro tra Milan e Fiorentina).

Un doppio fattore che ha scatenato soprattutto i social, tanto che la questione è arrivata anche nelle conferenze stampa di Spalletti e Simone Inzaghi. “Dobbiamo tutti comportarci meglio e pensare in maniera corretta” ha detto il tecnico azzurro, mentre il collega interista ha chiosato così l’argomento: “Sarà un giorno bellissimo quando allenatori e addetti ai lavori non guarderemo più l’arbitro che dirigerà la nostra partita”. Tentativo di smorzare i toni, anche se il dibattito resta aperto.

Inter-Napoli, Tombolini su questione Sozza: “Assurda”

Sulla designazione arbitrale per Inter-Napoli ha parlato a ‘Tvplay.it’, l’ex arbitro Davide Tombolini: “La questione della territorialità non dice nulla – le parole dell’ex fischietto -. È una discussione assurda”.

Tombolini si è soffermato anche su come si prepara un arbitro ad una partita di questa importante: “Le cautele sono le solite: non bisogna pensare alla partita in quanto tale, ma essere consapevoli che si tratta di una gara fondamentale”. L’ex arbitro continua: “Bisogna avere la maturità di arrivare concentrati. Quando arriva una designazione del genere, ci si augura che non si soccomba alla pressione”.