Inter-Napoli non si vede, furia contro Dazn

Tifosi furiosi durante il big match tra Inter e Napoli: Dazn non funziona e la partita non si vede. Scoppia il caos sui social

Anno nuovo ma sempre gli stessi problemi quando c’è il campionato di Serie A. Dopo un mese e mezzo le squadre italiane sono tornate ufficialmente in campo e non sono mancate le emozioni in questo primo mercoledì di calcio del 2023. Il Milan supera la Salernitana nel lunch match, la Roma e la Juventus vincono di misura contro Bologna e Cremonese mentre cade la Lazio a Lecce.

Il big match che chiude questa giornata però è quello tra Inter e Napoli. Una partita che vale la corsa scudetto, con i partenopei che vogliono continuare la fuga e i nerazzurri che vogliono tornare in corsa. Non tutti però riescono a godersi questo spettacolo. Infatti tornano i problemi con Dazn, che gli italiani speravano di essersi messi alle spalle.

Inter-Napoli, Dazn non si vede: furia dei tifosi sui social

Inter-Napoli è la partita di cartello della ripartenza della Serie A in questo 2023, ma non tutti riescono a vederla. Infatti, come spesso lamentato durante la stagione, anche in questo nuovo anno tornano i problemi con Dazn.

Tanti tifosi infatti su Twitter si sono lamentati dei disservizi dello streaming della partita sia sui dispositivi mobili che sulle smart tv. Una schermata di caricamento che non arriva mai a completarsi e la partita che non si vede ancora una volta. Tifosi stufi di questi problemi e sui social c’è chi definisce il servizio “osceno”. Si spera che possa riprendere a funzionare tutto il prima possibile e che tutti riescano a godersi la partita.

Ma come si fa a concedere i diritti in esclusiva a questo servizio osceno? #dazn #SerieA #InterNapoli pic.twitter.com/ndPwObIyM2 — Marta Gaiotto (@marta_gaiotto) January 4, 2023

Devono fallire porca miseria #dazn #InterNapoli scusate sapete come si può fare il richiamo? pic.twitter.com/fBSybb1LFQ — pasqualina pagliuca (@pasqualinapagl4) January 4, 2023

Assurdo @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA non si vede nulla da inizio partita 😡😡😡 #InterNapoli io non ho parole davvero 😡😡😡 pic.twitter.com/BjLU1HQiC3 — 🐾 Loredana 🌻 (@LoryCatrin) January 4, 2023