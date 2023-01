DIRETTA Serie A: Inter-Napoli 0-0 e Udinese-Empoli 0-1 | Segna Baldanzi LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Inter-Napoli e Udinese-Empoli, posticipi serali della sedicesima giornata di Serie A

Archiviata la lunga e insolita pausa per i Mondiali, la Serie A è tornata a pieno regime con un turno infrasettimanale a dir poco scoppiettante. Un palinsesto ricco, che verrà chiuso dall’atteso scontro scudetto Inter-Napoli e da un interessante Udinese-Empoli.

Riflettori puntati soprattutto allo ‘Stadio Meazza’, per una gara che è stata accompagnata anche dalle polemiche relative alla designazione dell’arbitro Sozza di Seregno. Distante già undici punti dalla vetta della classifica, la squadra allenata da Simone Inzaghi ha un solo risultato utile per mantenere in vita le speranze di titolo: la vittoria. Unica squadra europea ancora imbattuta, la compagine partenopea va a caccia di un’altra impresa per dare un ulteriore segnale forte al campionato. Una sfida da ex per Luciano Spalletti che l’anno scorso uscì sconfitto per 2-3 dalla sua ex casa.

A differenza del suo collega che dovrà fare a meno di Marcelo Brozovic, il tecnico toscano potrà contare su tutti gli elementi principali della rosa. Spostandoci a Udine, la sfida della ‘Dacia Arena’ mette di fronte due squadre che hanno vissuto alti e bassi in stagione. I Friulani, in particolare, non vincono una gara ufficiale dal 3 ottobre ma vogliono rimanere attaccati alle zone “europee” della classifica. Per quanto riguarda gli scontri diretti in Friuli, nelle ultime cinque sfide i bianconeri hanno vinto 4 volte, i toscani una volta sola. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Napoli e Udinese-Empoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Marin, Grassi, Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo, Satriano. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 34*; Lazio*, Roma* e Inter 30; Atalanta* 28; Udinese 24; Torino* 22; Fiorentina e Bologna* 19; Lecce* 18; Salernitana* ed Empoli 17; Monza e Sassuolo* 16; Spezia* 14; Sampdoria 9*; Cremonese 7*; Verona* 6

*una partita in più