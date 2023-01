“Ho parlato con lui”: Pioli allo scoperto, annuncio su Leao

Le dichiarazioni del tecnico del Milan dopo il successo in casa della Salernitana: “Avremmo dovuto finalizzare qualche occasione in più per soffrire meno”

A Salerno il Milan vince e convince per lunghi tratti, divorandosi diversi gol e soffrendo solo un po’ nel finale dopo il gol di Bonazzoli, prendendosi tre punti che l’avvicinano alla capolista Napoli impegnata stasera contro l’Inter.

“Sono soddisfatto della prestazione, dalla squadra ho avuto le risposte che volevo”, ha esordito Pioli nel post gara al microfono di ‘Dazn’. “Avremmo dovuto finalizzare qualche occasione in più per soffrire meno, ma ripartire con un successo ci può aiutare visto che ci attendono settimane molto impegnative, a partire della sfida stimolante con la Roma“.

Nel finale, per difendere in vantaggio, Pioli ha schierato i suoi con la difesa a tre: “In possesso di palla sì, è accaduto questo poiché non conoscevamo l’aspetto difensivo della Salernitana. Siamo stati bravi a leggere gli spazi, trovandoli bene e creando molto”.

“Se abbiamo lanciato un messaggio al Napoli? La corsa la facciamo su noi stessi – ha risposto Pioli a ‘Sky Sport’ – Era importante ripartire bene, con una vittoria. Abbiamo 8 settimane dove ci giocheremo tanto”.

All’Arechi i rossoneri sono stati trascinati da un Leao già in stato di grazia e sempre più oggetto del desiderio delle big europee. Le ultime indiscrezioni lo danno comunque più vicino al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: “Con noi è felice, gli ho detto che il suo percorso di crescita non è concluso. In lui vedo convinzione di rimanere qui. Deve avere sempre l’atteggiamento di oggi, così può diventare preso un campione”. Ancora non brilla, invece, Charles De Ketelaere: “A me è piaciuto per come è entrato e per come si è mosso. È qui da soli quattro mesi, ha cambiato tutto venendo al Milan. Sta crescendo”.