Skriniar, contro il Napoli uno dei migliori: l’Inter potrebbe rilanciare l’offerta

Milan Skriniar e l’Inter sembrano essere sempre più lontani, a causa di un rinnovo che non arriva. Contro il Napoli lo slovacco è stato uno dei migliori in campo e ha dimostrato quanto sia indispensabile per la squadra di Simone Inzaghi

Se nel primo tempo di Inter-Napoli, la squadra partenopea non ha fatto nemmeno un tiro in porta, i nerazzurri lo devono anche a Milan Skriniar. Una partita sontuosa da parte del difensore slovacco che ha contribuito alla solidità difensiva dell’Inter e ad arrestare uno degli uomini più pericolosi di Spalletti: Khvicha Kvaratskhelia.

L’Inter, dopo questa prestazione, teme sempre di più di perdere uno dei suoi giocatori più importanti. Oltretutto a zero, visto che il contratto di Skriniar scade a giugno 2023. La proposta dei nerazzurri è sempre la stessa. Sul piatto ci sono sei milioni di euro netti più bonus e la fascia da capitano. Le difficoltà economiche dell’Inter non permettono un’offerta maggiore.

Il giocatore, per il momento, non ha dato nessuna risposta. Ma sul campo continua a comportarsi come un professionista. Non che ci aspettasse altro da un giocatore del calibro di Skriniar. Ora la domanda è lecita. Si tratta di professionismo puro? Oppure il giocatore sta cercando di non perdere la stima di cui gode all’estero, in particolare a Parigi? O ancora, il giocatore sta prendendo tempo e cercando di convincere ancora di più la sua squadra di quanto effettivamente sia fondamentale per questa Inter. Tanto fondamentale da far fare uno strappo alla regola, e alle finanze, ai nerazzurri che per blindare il suo difensore d’oro potrebbe a questo punto pensare di rilanciare a alzare quei sei milioni di ingaggio…

L’amore inesauribile dei tifosi dell’Inter per Skriniar

Nonostante le voci di mercato che vedono Skriniar e l’Inter sempre più lontani, i tifosi nerazzurri non smettono di amare, incitare e applaudire il loro capitano. Anche oggi Skriniar è sceso in campo con la fascia legata al braccio, una fascia che i tifosi sono pronti a dargli per sempre. Basta solo una firma su quel contratto. Un rinnovo che si attende da ormai troppo tempo. Anche oggi, allo stadio, al momento della formazione ufficiale, il nome di Skriniar è stato quello più urlato dai tifosi. E anche oggi, in campo lui, è stato uno dei migliori.