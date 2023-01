Ronaldo ha già rotto il contratto: nuovo colpo di scena

Cristiano Ronaldo e il possibile ritorno in Champions League, ecco la nuova verità sulla clausola con l’Al-Nassr. Tutti i dettagli

Ieri è stata la giornata di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr. Il club arabo ha accolto l’attaccante portoghese, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi.

CR7 ha subito risposto alle critiche: “In tanti hanno criticato il mio trasferimento all’Al-Nassr? Ho battuto record in ogni campionato in cui ho giocato, lo voglio fare anche qui. Sono abituato a battere record”. E ancora: “Obiettivi? Per me essere qui è una grande opportunità per cambiare la mentalità di tante persone. Ho avuto tante offerte dall’Europa, ma anche dal Brasile, dall’America, dal Portogallo e dall’Australia. Ma avevo dato la mia parola all’Al-Nassr. So cosa voglio. Non voglio solo sviluppare il calcio, ma anche questo Paese fantastico. Alcune persone non conoscono questo calcio, voglio che la prospettiva sia diversa quando me ne andrò, ecco perché ho scelto questa sfida”.

L’ex Juventus ha spiegato così la sua decisione di lasciare l’Europa: “Mi sento veramente bene e sono molto felice di questa scelta. In Europa il mio lavoro è finito, non ho nulla da dimostrare: ho vinto tutto e giocato per i migliori club del mondo. Questa è una nuova sfida, sono grato all’Al-Nassr per questa opportunità. Molti dicono che il livello del calcio in questo Paese sia basso, ma in pochi conosco il calcio. Diverse nazionali hanno fatto un ottimo percorso, il calcio si è evoluto. E non è la fine della mia carriera venire qui. Non penso a quello che dice la gente”. Nelle ultime ore, però, si è già parlato di una possibile clausola d’uscita dall’Al-Nassr, in caso di chiamata da un club di Champions League.

Cristiano Ronaldo e la clausola Champions: ecco la nuova verità

In particolare, si è parlato dell’ipotesi Newcastle nel caso in cui i Magpies dovessero centrare la massima competizione europea per la prossima stagione.

Come spiegato da Eddie Howe, tecnico del Newcastle, non vi sarebbe alcuna clausola legata agli inglesi sul nuovo contratto di CR7: “Auguriamo a Cristiano tutto il meglio per la sua nuova avventura, ma dal nostro punto di vista non c’è nulla di vero”. Anche in Inghilterra è stata confermata l’esistenza di una clausola generale che potrebbe consentire al portoghese di parlare con qualsiasi club di Champions League.

Nel frattempo, secondo quanto riferito da ‘Record’ in Portogallo, trova sempre più conferme la rottura del rapporto contrattuale tra Cristiano Ronaldo ed il suo storico agente Jorge Mendes, che sarebbe avvenuta dopo le frizioni nate dopo l’intervista non prevista concessa dall’attaccante ai microfoni di Piers Morgan.