Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: sedicesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

La lunga attesa è finita. La Serie A dopo la pausa invernale per via del Mondiale in Qatar è pronta a tornare. Lo farà domani con il sedicesimo turno. Una lunga giornata, che avrà inizio alle 12.30, con Salernitana-Milan, e si concluderà con Inter-Napoli, in programma alle 20.45. E’ dunque tempo di schierare le formazioni per il fantacalcio

Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni della sedicesima giornata di Serie A

Salernitana-Milan mercoledì ore 12.30

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

TOP: Dia e Leao, arieti mondiali

FLOP: Tatarusanu comunque non ci fa impazzire

RISCHIATUTTO: Chi punta su Piatek?

Sassuolo-Sampdoria mercoledì ore 12.30

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo, Colley, Amione; Bereszynski, Leris, Villar, Rincon, Augello; Gabbiadini, Montevago.

TOP: Pinamonti vuole ripartire. Difficile trovare elementi di spicco nella Samp

FLOP: Amione non è la vostra prima scelta

RISCHIATUTTO: Berardi torna e vuole spaccare tutto!

Spezia-Atalanta mercoledì ore 16.30

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Bastoni; Nzola, Gyasi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson; Lookman, Zapata.

TOP: Bastoni è una certezza così come Lookman

FLOP: A Palomino serve ancora un po’ di rodaggio

RISCHIATUTTO: Occhio a Nzola

Torino-Verona mercoledì ore 16.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Henry.

TOP: Vlasic e Verdi, fantasia al potere!

FLOP: Gunter non ci piace come soluzione

RISCHIATUTTO: Lazaro può sorprendere

Lecce-Lazio mercoledì ore 12.30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TOP: Strefezza e Milinkovic-Savic, i vostri punti fermi

FLOP: Blin no!

RISCHIATUTTO: E’ tornato Ciro Immobile!

ROMA-BOLOGNA mercoledì ore 16:30

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic.

TOP: Smalling è una garanzia! Sì a Pellegrini e Arnautovic

FLOP: Lucumi da tener fuori

RISCHIATUTTO: non avete paura a mettere Dybala

CREMONESE-JUVENTUS mercoledì ore 18:30

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Hendry, Valeri; Pickel, Ascacibar, Meité; Bonaiuto; Dessers, Okereke.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

TOP: Kean subito protagonista! Sì a Valeri e Kostic

FLOP: Alex Sandro ci convince poco

RISCHIATUTTO: Carnesecchi per una partita super

FIORENTINA-MONZA mercoledì ore 18:30

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Colpani, Ranocchia, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.

TOP: Bonaventura può portare subito bonus! Ok Augusto e Biraghi

FLOP: Dodò si può lasciare fuori

RISCHIATUTTO: Colpani per bonus inattesi

INTER-NAPOLI mercoledì ore 20:45

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TOP: Subito Kvaratskhelia! Dzeko e Dimarco stanno bene

FLOP: Onana non ci lascia tranquilli

RISCHIATUTTO: Kim può metterci la test

UDINESE-EMPOLI mercoledì ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.

TOP: Beto vs Caputo per i punti pesanti. Udogie può far bene

FLOP: lasciate fuori Walace

RISCHIATUTTO: Baldanzi e Lovric per stupire