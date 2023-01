Dalla Juventus al Milan: “Con Pioli per fare il titolare”

Il Milan potrebbe muoversi con grande attenzione nelle prossime settimane in un ruolo molto delicato. L’ultima indicazione arriva in diretta e coinvolge la Juventus

Il Milan dovrà ripartire con la massima intensità per difendere il titolo di campione d’Italia da un Napoli piuttosto agguerrito e che ha già dimostrato tanto nella prima parte di stagione, quella prima del Mondiale in Qatar.

Allo stesso tempo, preoccupano le condizioni di uno dei perni della squadra, uno di quelli che è stato decisivo per la conquista dello scudetto lo scorso anno: stiamo parlando di Mike Maignan. Il portiere è ancora ai box ed è stato costretto a saltare il Mondiale. Il Milan già negli ultimi giorni è corso ai ripari, alla ricerca di un nuovo portiere che potesse colmare l’enorme falla rimasta in quel ruolo. L’acquisto di Devis Vasquez, però, non sembra bastare e in molti sostengono che ai rossoneri servirebbe un estremo difensore in grado di poter essere anche titolare nei prestigiosi appuntamenti che attendono Stefano Pioli e i suoi ragazzi. Su questa scia è anche uno che quel ruolo lo conosce decisamente bene: Federico Marchetti.

Il portiere ex Lazio e Genoa è intervenuto ai microfoni di Calciomercato in diretta sul canale Twitch di Tv Play e ha detto, senza mezzi termini, la sua sull’argomento, proponendo anche un profilo ben chiaro per il Milan: “Viste le condizioni di Maignan, per me il Milan ha bisogno di prendere un portiere titolare. Io punterei su Perin della Juventus, ha dimostrato di poter fare il titolare in una big”. Difficilmente l’affare si concretizzerà con una diretta concorrente, ma l’idea e il nome proposto fanno capire di cosa abbia bisogno Pioli. Ancora su Maignan puntualizza: “So che ha avuto una lesione al polpaccio, ho sentito persone vicine all’ambiente Milan e ha avuto una ricaduta. Sembra che stai bene, torni a spingere e ti fai di nuovo male. Ora inevitabilmente i tempi sono lunghi”.

Marchetti e il suo futuro: “Mai alla Roma anche da dirigente”

Marchetti ha dimostrato in più occasioni di legarsi indissolubilmente ai club di cui fa parte. È successo alla Lazio, dove la sua carriera è esplosa e poi decollata, ma anche al Genoa.

Un attaccamento che sembra quasi d’altri tempi e che è in netta antitesi con i tradimenti sportivi che tante volte siamo abituati a vedere negli ultimi anni. Il portiere, su questa scia, ha confermato in diretta la sua fedeltà al club biancoceleste con una frase che non ha bisogno di tante spiegazioni: “Visto il mio passato alla Lazio, posso dire che non andrò mai alla Roma né da calciatore, né da dirigente”.